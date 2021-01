Se billedserie Frifindelsen af otte mænd, der har været anklaget for et voldsomt drab i Rungsted i 2019, er nu blevet anket til Østre Landsret med henblik på at omstøde dommen. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Rungsted-drab: Anklager anker dom efter frifindelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rungsted-drab: Anklager anker dom efter frifindelser

Frifindelsen af otte mænd, der har været anklaget for et voldsomt drab i Rungsted i 2019, er nu blevet anket til Østre Landsret med henblik på at omstøde dommen.

Hørsholm - 29. januar 2021 kl. 17:05 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

18. januar i år blev otte personer frifundet for drab, grov vold og våbenbesiddelse i Retten i Helsingør, da det ikke blev fundet bevist, hvem der skød og dræbte en 20-årig mand i forbindelse med et brutalt sammenstød mellem to grupperinger på Rungsted Strandvej i april 2019. Derfor har Statsadvokaten nu anket sagen til Østre Landsret med henblik på at omstøde dommen. Det skriver Ekstra Bladet fredag.

- Vi har ment, at der var grundlag for at anke dommen, og det har statsadvokaten været enig i, fortæller specialanklager Margit Wegge til Frederiksborg Amts Avis, efter dommen er blevet anket. Hun ønsker ikke at udtale sig yderligere om sagen på nuværende tidspunkt.

De otte unge mænd blev frifundet på trods af, at retten var overbeviste om, at det var en af dem, der havde skudt og dræbt den 20-årige. Halvdelen af nævningene mente sågar, at to af de anklagede kunne dømmes, men sagens nævninge kunne ikke blive enige.

Tre lange måneder i retten Da dommen faldt, blev de otte mænd i alderen fra 20 til 30 år frifundet for drab, drabsforsøg og våbenbesiddelse, efter anklagemyndigheden gennem en tre måneder lang retssag havde forsøgt at bevise, at de otte mænd fra Kokkedal alle var skyldige. Af dommen fremgik det, at alle otte var til stede på Rungsted Strandvej ved den voldsomme episode i 2019, der endte med at koste en 20-årig mand fra Nivå livet, mens en anden mand kom i livsfare efter at være blevet skudt flere gange i lårene.

Da det ikke var muligt at afgøre, hvem der skød, blev alle otte dog frifundet. Flere af de sigtede havde efter opgøret krudtpartikler på hænderne og i ansigtet, men det bragte ikke anklagemyndigheden nærmere en dom, da det kun beviser, at de var i nærheden, mens et skydevåben blev affyret.

Ved episoden, der fandt sted den 6. april 2019 kort efter klokken 18.00, mistede en 20-årig mand fra Nivå livet, da han blev skudt i panden, mens en anden mand var i livsfare efter at være blevet skudt mindst fem gange i begge lår. Flere andre blev stukket med kniv i opgøret, der også bød på flere påkørsler og udspillede sig på kun tre minutter.

Det vides endnu ikke, hvornår sagen tages op i Østre Landsret.

relaterede artikler

Otte drabstiltalte frikendt: Nævninge kunne ikke blive enige 19. januar 2021 kl. 05:36

Voldsomt skuddrab: Allierede blev dødsfjender 28. november 2020 kl. 05:46