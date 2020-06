Snart kan de rejsende på Rungsted Station tage et hvil i DSB?s nye stationsstue. Inspirationen til konceptet kommer fra Holland. Sådan ser den nye stationsstue i Haslev ud. DSB vil åbne en lignende stue på Rungsted Station sidst på sommeren, der kommer til at se anderledes ud. Pressefoto

Rungsted Station får en dagligstue efter hollandsk forbillede

Sidst på sommeren åbner DSB en Stationsstue på Rungsted station. Stationsstuen er et helt nyt koncept, og den første af slagsen åbnede i Haslev i starten af juni. Stationsstuen skal bidrage til at skabe en bedre kundeoplevelser før og efter rejsen, skriver DSB i en pressemeddelelse.

- Stationen er en vigtig del af kundens rejse, og hvis kunden har en god oplevelse på stationen, for eksempel hvis der er liv, aktiviteter og god energi, så vil kunden samlet set få en bedre rejseoplevelse. Stationsstuen er en hybrid mellem en kiosk og en café. Med cirka 20 siddepladser og et hyggelige hjemlige look indbyder vi kunderne til at blive og nyde kaffen og croissanten. Man kan købe billetter og tanke Rejsekortet op eller spille et spil og bytte en bog, siger Ulrik Harms-Bauer, retailchef i DSB og ansvarlig for udvikling af Stationsstuekonceptet.