Se billedserie 8.b på Rungsted Skole, har i uge 46 lavet avisen »Direkte på«. Avisen var så god, at den vandt den lokale del af konkurrencen »Avisen i undervisningen. Derfor skal klassen nu dyste med 70 aviser og websider fra andre klasser i hele landet om den endelige præmie på 25.000 kroner. Foto: Kim Rasmussen

Rungsted Skole står øverst på skamlen

Hørsholm - 16. december 2017 kl. 07:35 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fængende overskrifter, åbne hv-spørgsmål, og en rød tråd gennem layoutet...

8.b på Rungsted Skole skulle tage stilling til rigtig mange ting i uge 46, hvor klassen har deltaget i aviskonkurrence »Avisen i undervisningen«. Men eleverne har klaret udfordringerne godt. Så godt, at klassen nu har vundet den lokale del af konkurrencen gennem Frederiksborg Amts Avis, der i torsdags lige efter klokken 12, kunne overbringe den gode nyhed i selskab med en kasse sodavand og 1000 kroner til klassekassen.

Da jublen havde lagt sig trak avisen de to 14-årige elever, Stine Ryge Casper og Mikkel Højgaard samt klasselæreren Mette Wergeland Dinsen til side til en snak om læringen ved avisugen:

- Det har virkelig været sjovt, at hele klassen blev forvandlet til en redaktion. Alle havde roller, og fysisk sad vi opdelt med layoutere i en gruppe, de fire redaktionssekretærer med journalister og fotografer i andre grupper og så de to chefredaktører for sig. Og vi har virkelig lært meget. Vi har blandt andet lært, hvor vigtigt det er, at stille gode, åbne hv-spørgsmål, som er nemme at forstå. Derudover måtte spørgsmålene ikke være for private, for så ville den, vi interviewede, ikke svare, lyder det fra Stine.

Mikkel nikker. Han var blandt andet i Nivå og lave et interview om 1813, og han synes, at det er rigtig spændende at være væk fra skolen og ude i »virkeligheden«. Derudover var han layouter sammen med klassekammeraterne Viktor og Christian:

- Jeg var ikke klar over, at layout tog så lang tid. Nogle artikler skulle forkortes, mens andre skulle være længere før tingene kunne passe sammen. Det var ikke nemt. Derudover har vi arbejdet meget i klassen med farverne og med at få en rød tråd gennem hele avisen. I navnet »Direkte på« er der en pil gennem bogstaverne, og den peger over på en skydeskive. Og så bruger vi ordet »PÅ« i alle vores overskrifter samtidig med, at ordet »PÅ« er skrevet i en anden farve for at understrege pointen, forklarer Mikkel.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis lørdag...