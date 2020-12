Se billedserie Efter næsten 50 år i vandet har Rungsted Havn nået reparationsalderen, og havnen står derfor overfor en gennemgribende modernisering. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Rungsted Havn står overfor gennemgribende modernisering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rungsted Havn står overfor gennemgribende modernisering

Efter næsten 50 år i vandet har Rungsted Havn nået reparationsalderen, og havnen står derfor overfor en gennemgribende modernisering. Allerede næste år tages de første skridt, der skal bringe havnen i trit med tiden.

Hørsholm - 19. december 2020 kl. 11:07 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Et nyt klubhus, solbænke, flere nye badebroer og nyrenoverede områder, hvor man kan slappe af i skyggen. Det er bare nogle af de ideer, som kan blive til virkelighed, når Rungsted Havn skal renoveres.

Rungsted Havn har nemlig snart 50 år på bagen, og det betyder, at den populære havn skal moderniseres. Før man kan starte arbejdet for alvor, vil Hørsholm Kommune og Rungsted Havnebestyrelse dog gerne høre fra alle de borgere, der bruger havnen. Det fortæller Jørgen Thorsell, der er formand for Rungsted Havnebestyrelse.

- Vi går nu i gang med den måske mest spændende fase i overvejelserne om at modernisere både havnen og stranden. I dag starter vi med at involvere alle, der har lyst til at bidrage med gode ideer til, hvordan vi får en endnu bedre havn og strand i fremtiden for alle, der har lyst til at være på, ved og i vandet, siger han.

Et nyt klubhus, solbænke, flere nye badebroer og nyrenoverede områder, hvor man kan slappe af i skyggen. Det er bare nogle af de nye ting, man kan finde i Rungsted Havnebestyrelses oplæg til, hvordan man kan modernisere Rungsted Havn. Arbejdet begynder så småt i januar 2021. Illustration: Rungsted Havnebestyrelse

Rungsted Havnebestyrelse og Hørsholm Kommunalbestyrelse har således besluttet at bruge det næste halve år på at indsamle og bearbejde gode ideer til, hvordan havnen kan udvikles.

Alle kan være med Med afsæt i et ideoplæg fra Rungsted Havn sættes der i januar gang i en inddragelsesproces, som løber fra januar til marts 2021. Her kan alle, der har lyst til at bidrage med gode ideer om havnen udvikling, være med.

Efter ideerne er blevet indsamlet, vil der fra april til juni blive udarbejdet et konkret oplæg til et udviklingsprojekt, som skal behandles af Hørsholm Kommunalbestyrelse og Rungsted Havnebestyrelse i august 2021. Arbejdet med at indsamle de gode ideer og herefter omforme dem til et udviklingsprojekt vil blive ledet af en styregruppe med repræsentanter fra både Havnebestyrelsen og Kommunalbestyrelsen.

Borgermøder i 2021 Med over 1,5 mio. besøgende om året og en ambition om at havnen fortsat skal være en havn for alle, er det vigtig at invitere alle til at deltage i idéudviklingen af havnen - både havnens faste brugere, byens borgere og foreninger.

Der inviteres derfor til en række borgermøder i løbet af januar, hvor man kan høre nærmere om de eksisterende ideer og give egne forslag videre til styregruppen. Der vil også komme flere borgermøder senere på året.

På grund af Corona-restriktioner afholdes møderne digitalt i januar og med tilmelding. Alle med interesse for Rungsted Havn og strand er velkomne. Nærmere information om det praktiske vil ske i starten af januar, men man kan allerede nu sætte kryds i kalenderen den 13., 18. og/eller 19. januar.

Der opsættes allerede før jul lidt information om projektet og i det nye år etableres to udstillinger eller showrooms på henholdsvis Rungsted Havn og i Kulturhus Trommen, hvor man kan se og læse mere om skitserne for udviklingsarbejdet.

De kommende borgermøder er alle ens, men er lagt på forskellige tidspunkter, således så mange som muligt har tid og mulighed for at deltage.

Der opsættes allerede før jul lidt information om projektet og i det nye år etableres to udstillinger eller showrooms på hhv. havnen og i Kulturhus Trommen, hvor man kan se og læse mere om skitserne for udviklingsarbejdet.

Du kan også læse mere om projektet på rungsted-havn.dk, og kommunen vil løbende invitere til dialog på BorgerLab. Hvis man ikke allerede er bruger på BorgerLab, kan man registrere dig her.

Det har knap 700 andre borgere allerede gjort.

relaterede artikler

Virus lukker Vinterpaladset 09. december 2020 kl. 05:32

Vildt syn: Flydebroerne flyver på havnen 03. december 2020 kl. 05:51

Et pletskud fra julemandens kane... 01. december 2020 kl. 20:31