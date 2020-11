Rugsted & Kreutzfeldt trykker den af til stor julefest

"Igen i år er det Rugsted & Kreutzfeldt, der sørger for det musikalske højdepunkt, når Kulturhus Trommens 27. november inviterer til sin traditionsrige julefest med mulighed for at kombinere julemad og julekoncert. På grund af covid-19 er maden i år ændret fra en julefrokost-buffet til en juleplatte med portionsanretninger af kolde og lune retter, der kan nydes i restaurant Bøf & Bolle før koncerten fra kl. 17.30," skriver Trommen i en pressemeddelelse og fortsætter: