Ø-butikken i Hørsholm har indrettet et nyt behandlerrum, hvor man kan stifte bekendtskab med NEO-teknologi. Kort sagt handler behandlingen om vand og energi. Helene Vik, der er medarbejder i Ø-butikken, demonstrerer, hvordan man indtager en blød stol, mens NEO-maskinen kører. Hun har selv prøvet behandlingen og fortæller, at hun fik mere energi.

Roterende vand skal afhjælpe stress

Hørsholm - 07. juni 2020 kl. 05:21

I et kælderrum med dæmpet belysning og bløde tæpper i Hørsholm står der en maskine og slynger vand omkring i en endeløs cirkel.

Vandet, der befinder sig inde i en keramisk cylinder, en slags vase formet i ler, danner en vortex, eller en hvirvel, som på sin vis minder om den, som opstår, hvis man hiver proppen op af et badekar. I maskinen forsvinder vandet ikke ned i et afløb, i stedet slynges det rundt i en tilsyneladende endeløse hvirvel, der efterligner vandets naturlige løb i naturen.

Sætter man sig i nærheden af maskinen, mens den er tændt, kan det have en gavnlig effekt.

Det fortæller H.C Andersen og Julie W. Andersen, der ejer og driver Hørsholm Helsekost. De tilbyder NEO-behandling, som behandlingen kaldes, fordi de selv har oplevet dens gavnlige effekter.

- Efter jeg havde prøvet maskinen første gang, var det første, jeg tænkte, at det skulle Julie også prøve, fortæller H.C Andersen, mens Julie Andersen nikker.

For tre et halvt år siden var Julie Andersen udsat for et voldsomt overfald, og siden har hun blandt andet døjet med sit nervesystem, stress og angst.

- Når jeg sidder ved maskinen, er det som om, at det hele samler sig. Jeg få styr på kroppen. Det har været meget gavnligt for mig, forklarer hun.

NEO-teknologien er en alternativ behandlingsform, og virkningen tilskrives den energi, som ophobes og udsendes fra en særlig type vand, når det hvirvles på samme måde, som det ville blive det i vandløb og floder i naturen.

NEO-konceptet foregår således, at man bygger et rum med den særligt konstruerede maskine, som bringer vand med et naturligt energiberiget mineralindhold i en bestemt rotation, og derved skabes en kraftig udstråling af energi fra vandet, som blandt kan måles i Mhz. Det forklarer indehaverne af Ø-butikken, der ikke er i tvivl om behandlingens gavnlige virkning.

- Vi kunne mærke, hvad det gjorde ved os, og det vil vi gerne tilbyde til andre. Vi tror på, at vi kommer til at hjælpe en masse mennesker med eksempelvis stress. Det kan give folk en ro i kroppen, fortæller H.C Andersen.

Jeg finder ro Én af dem, der er begyndt at bruge Ø-butikkens NEO-behandling, er Rune Funch. Han er musiker og præst på deltid, og siden NEO-maskinen blev installeret for omkring tre uger siden, har han været en fast gæst i kælderen under Hørsholm Helsekost.

Han fortæller, at maskinen med det roterende vand giver ham en ro, som han ellers ikke har oplevet i årevis.

- Første gang jeg prøvede, fik jeg en oplevelse af at komme ind i en meditativ tilstand, som jeg ikke har oplevet i en del år. Jeg tænkte, at der var noget ved behandlingen, der giver plads til noget i mig, fortæller Rune Funch, som ellers mediterer jævnligt.

- Jeg har en oplevelse af at få ro og energi. Jeg er glad, når jeg har været dernede. Jeg oplever, at der bliver løsnet nogle ting i mig. Ting, der ellers har været låst fast, forklarer han.

Virkningen af behandlingen kan være forskellig fra gang til gang, uddyber Rune Funch. Nogle gange døser han hen under behandlingen, mens han andre gange bliver lysvågen, når han tager skoene af og sætter sig i en af de bløde stole.

Vand med energi Ideen bag NEO-behandlinger er baseret på såkaldt »struktureret vand«. Struktureret vand er et udtryk for, at vandet er blevet tilført udvalgte salte, mineraler og energier i en nøje afstemt dosering. Vandet bliver efterfølgende roteret i en keramisk cylinder, der ifølge ophavsfolkene til behandlingen resonerer med vandet i menneskekroppen. Det styrker kroppens celler og vandet i kroppen til at fastholde en sundere varig tilstand, fremgår det af flere beskrivelser af behandlingen.

Når vandet først er blevet beriget med salte, mineraler og energi, og det slynges omkring i NEO-maskinen, skulle vandet give resonans ud i rummet, som så optages i kroppen hos dem, der sidder i nærheden.

HC Andersen fra Ø-butikken opdagede behandlingstypen, da han i september 2019 levede af vand i en uge. Sammen med en gruppe ligesindede udfordrede han sig dengang til, at han kun måtte drikke vand i en uge, og det lykkedes faktisk for butiksindehaveren.

Siden Ø-butikken fik installeret NEO-maskinen, har den været flittigt brugt. På travle dage har op mod ni personer taget en tur i kælderrummet, mens de stille dage har budt på omkring to personer, der har været forbi til NEO-behandling.

H.C Andersen fortæller, at man er velkommen til at kigge forbi butikken i Hørsholm Hovedgade, hvis man er interesseret i at høre mere.

- Hvis man har spørgsmål, vil vi vejlede, så godt vi kan, som han selv formulerer det.