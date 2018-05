Rosendahl leverer rekord-regnskab

2017 blev et godt år for Rosendahl Design Group i Hørsholm, og designvirksomheden kan erklære sig tilfreds med årsrapporten 2017. Rosendahl Design Group har nemlig opnået den største omsætning nogensinde på 500 millioner kroner. Årets resultat lander på 38,6 millioner kroner. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg er enormt stolt over vores udvikling i 2017. Det er over vores egne forventninger og et år, hvor alle har trukket et stort læs for at levere vores bedste resultat nogensinde, siger Henrik Rosendahl, der er CEO og andengenerationsejer af virksomheden.