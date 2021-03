Rollator-tyveri: Savner du din?

"Der er sikkert nogen, der gerne vil vide, at de står her," oplyser Kjeld Flemming, der bor i Æbleparken 4 og kan træffes på tlf. 22 46 18 01.

"Det sker jævnligt, at unge personer kommer forbi her i området og tager rollatorer med sig og sætter dem et andet sted. Nu står de så her," siger Kjeld Flemming og oplyser, at der fornylig er stjålet en elscooter/kørestol fra Æbleparken 8 i Hørsholm.

Se foto nedenfor.