Røg fra emhætten

I stedet for at suge mados til sig, så udsendte en emhætte i et hus på Mikkelborg Allé pludselig så meget røg, at brandvæsenet blev tilkaldt.

Alarmen blev modtaget lørdag aften klokken 22.01, og brandvæsenet kom til stedet, hvor emhætten blev revet ud af køkkenet for at finde frem til og slukket branden.