Røde Kors vil sætte fokus på ensomhed

Frivillige fra Røde Kors Hørsholm inviterer til dialog med borgerne på Kulturdagen i næste weekend

Hørsholm - 31. august 2021 kl. 08:11 Kontakt redaktionen

Når Røde Kors´ team af frivillige for første gang deltager i Hørsholm Kulturdag, lørdag den 4. september på Ridebanen, er det med ønsket om at komme i direkte dialog med andre borgere og fortælle om organisationens mange lokale aktiviteter. Man kan i Røde Kors' pavillon høre om aktiviteterne og om hvordan man enten kan deltage - eller på anden måde nyde godt af fællesskabet med andre frivillige.

Røde Kors har nemlig valgt at sætte fokus på, hvordan man undgår ensomhed. Coronaepidemien har været årsag til, at mange unge og gamle er blevet ensomme. Det prøver foreningen nu at sætte fokus på ved at opsætte en rød samtalebænk i pavillon på Ridebanen med invitationen: »Få en snak - så er du ikke alene«.

- Ensomhed kan ramme alle, og det rammer de fleste på et tidspunkt. Ensomhed er en følelse, der kan ødelægge livskvaliteten og i sidste ende føre til alvorlig sygdom. I Danmark føler 8% af os ensomhed som et problem, og i forbindelse med corona-pandemien oplever endnu flere ensomheden. De unge og de ældste i samfundet er dem, der er hårdest ramt. Men heldigvis er ensomhed også noget, vi alle kan være med til at gøre noget ved. Opmærksom medmenneskelighed og tid til at tale sammen er simple og praktiske midler mod ensomhed, siger Jørgen Jørgensen, der er formand for Røde Kors Hørsholm, inden han fortsætter:

- I år opfordrer vi mange flere til at være med til at bekæmpe ensomheden. Det gør vi ved at invitere til en snak på vores røde bænk. Bænken er både en praktisk mulighed for at tage en pause og en snak - og de er en påmindelse om at huske dem, du kender, som er mere alene, end de har lyst til. Kulturdagen er en enestående chance til at komme i dialog med borgerne i Hørsholm, lyder det.

Værdifulde venskaber En måde at komme ensomheden til livs er at blive besøgsven eller besøgsvært I Røde Kors' team af besøgsvenner. Det fortæller Lisbeth Valentiner, der er aktivitetsleder for Røde Kors besøgsvenner i Hørsholm til Frederiksborg Amts Avis.

- At være besøgsven i vores team er en win-win situation, som giver både noget til den person der modtager besøg, det er dem vi kalder for værterne, og til besøgsvennerne selv. Der knyttes værdifulde venskaber på tværs af alder. Vi har på det seneste oplevet at flere unge er kommet med i vores team, efter historien om den lokale foldboldpige Josefine Hasbo og hendes vært 90-årige Kirsten blev delt i medierne og fik over 7000 likes på Røde Kors Facebook side, siger aktivitetslederen og tilføjer:

- Man behøver ikke at binde sig for flere år, hvis man har et sabbatår efter gymnasiet eller i en periode har mindre erhvervsarbejde, så kan man i en periode gøre en forskel for et ensomt menneske.

Frivillige fra Røde Kors Hørsholm inviterer til dialog med borgerne på Kulturdagen i næste weekend. I Røde Kors pavillon vil man møde frivillige repræsentanter ikke alene for besøgsvennerne, men også fra genbrugsbutikkerne, integrations-teamet, nørklerne, vågetjenesten samt information om Røde Kors' førstehjælps-kurser. I pavillonen vil der være kaffe på kanden og balloner til børnene.

