Røde Kors nyvalgte bestyrelse i Hørsholm Sognegård, siddende fra venstre Jonna Farbmacher, Jørgen Jørgensen (formand) og Rachel Moldovsky. Stående fra venstre Michael Rolf Jacobsen (kasserer), Lise Frimodt og Jerry Ritz (kommunikationsansvarlig). Jessica Malmquist (næst-formand) var forhindret i at deltage og er derfor ikke med på billedet. Foto: John Frese

Røde Kors trak mange deltagere

Hørsholm - 02. marts 2020 kl. 09:35

For præcis en uge siden, blev der afholdt generalforsamling i Røde Kors Hørsholm, og det foregik i en meget velbesøgt Hørsholm Sognegård med mellem 65 og 70 deltagere.

Trækplasteret denne aften var foredraget med Troels Boldt Rømer, den 25 årige landsformanden for Ungdommens Røde Kors, som fortalte levende og humoristisk om sit engagement i organisationen, hvor han næste år kan fejre 10 års jubilæum, eftersom han blev frivillig i Ungdommens Røde Kors allerede som 16-årig og valgt til landsformand, da han var fyldt 23.

- Troels foredrag var meget inspirerende og det er helt sikkert at de tilstedeværende fik et positivt indtryk af Ungdommens Røde Kors, fortæller Jerry Ritz, som er kommunikationsansvarlig i Røde Kors Hørsholm.

Organisationen Ungdommens Røde Kors har haft stor fremgang som organisation og de senere år er medlemstallet er gået fra godt 2.000 i 2006 til nu over 13.000 og med lokalafdelinger 35-40 steder i Danmark. Et af Ungdommens Røde Kors flagskibe er deres populære ferielejre, som hver sommer sender 1400 børn og unge af sted på lejre sammen med 800 frivillige. Et projekt som Hørsholm Røde Kors også har haft stor glæde af, kunne Maja Bilde, der er aktivitetsleder for Integrationsteamet i Hørsholm, bekræfte.

Efter at formand Jørgen Jørgensen havde fremlagde bestyrelsens beretning, fremlagde kasserer Michael Rolf Jacobsen regnskabet for 2019, og det viste et økonomisk overskud fra afdelingens aktiviteter, som er 20 procent større i forhold til året før. Jørgen Jørgensen fremhævede, at det gode resultatet, skyldes den store indsats fra de over 350 frivillige:

- Uden det store engagement fra de mange frivillige i afdelingen som bruger rigtig mange timer i Røde Kors, havde det ikke været muligt, at bidrage økonomisk i stor skala til nødhjælp for de svageste herhjemme og i katastrofeområder ude i verden. Vi skylder dem stor tak for indsatsen, sagde han.

Efter beretningen og fremlæggelse af regnskabet var det tid for valg til bestyrelsen. Både formand og kasserer var på valg i år, ligesom Jonna Farbmacher, som der i årets løb blev indsuppleret i bestyrelsen. Alle tre stillede op og blev genvalgt med akklamation. Jørgen Jørgensen blev indsuppleret i bestyrelsen i efteråret 2015 og i februar 2016 valgt til formand, og går således nu ind i sin tredje valgperiode. Michael Rolf Jacobsen er veteran og har været i bestyrelsen siden 1997.

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen og den efterfølgende konstituering af Jørgen Jørgensen (formand), Jessica Malmqvist (næstformand), Michael Rolf Jacobsen (kasserer), Jerry Ritz (kommunikationsansvarlig), Lise Frimodt, Rachel Moldavsky og Jonna Farbmacher.