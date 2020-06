Maja Bilde skal ikke længere være leder af Røde Kors Hørsholms integrationsafdeling, og derfor leder foreningen nu efter en afløser. Foto: Jerry Ritz

Send til din ven. X Artiklen: Røde Kors søger ny aktivitetsleder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Røde Kors søger ny aktivitetsleder

Hørsholm - 03. juni 2020 kl. 11:32 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge fyldte Maja Bilde, der er aktivitetsleder i Røde Kors Hørsholms integrationsafdeling, 80 år og efter 20 aktive år i Røde Kors Hørsholm har hun bedt bestyrelsen om at finde hendes afløser.

Adspurgt om hvorfor, hun vælger at stoppe, svarer Maja Bilde:

- Man skal holde op i tide, imedens man stadig er frisk og ikke vente til man bliver bedt om at holde op.

Hun tilføjer:

- Hvis min afløser kan bruge mig, deltager jeg gerne som menig frivillig i teamet fremover, jeg kommer gerne og laver kaffe, eller hvad jeg kan bruges til, lyder det.

Maja Bilde fortsætter med at være ansvarlig for Røde Kors særlige Julehjælp for værdig trængende, som er er tidsbestemt aktivitet i årets sidste to måneder.

Medmenneskelighed er det vigtigste

Ifølge Maja Bilde er det vigtigste, hvis man vil være hendes afløser som aktivitetsleder i Røde Kors Hørsholms integrationsafdeling, at man besidder medmenneskelighed. Hun nævner, at det første og nok vigtigste af de syv principper, som er Røde Kors' fundament, er at være åben og positiv overfor fremmede og ikke gøre forskel.

Samtidig er evnen til at samarbejde med frivillige vigtig for, at foreningen kan løfte opgaven samlet, forklarer Maja Bilde, der er leder for omkring 65 frivillige.

Jørgen Jørgensen, der er formand for Røde Kors Hørsholm, siger:

- Maja har ydet en utroligt stor indsats i sit lange virke for organisationen, som vi er meget taknemmelige for. Hun har forstået af samle et godt team omkring sig, så der er en godt fundament at bygge videre på.

Han tilføjer at han meget gerne modtager henvendelser fra ansøgere til posten som aktivitetsleder for integrationsafdelingen på e-mail: hoersholm.formand@rodekors.dk eller tlf. 40137769.

I Røde Kors Hørsholms integrationsafdeling beskæftiger de frivillige sig med socialt samvær ved et ugentligt Café-møde, der i øjeblikket er indstillet grundet corona, og afdelingen står for matchning af kontaktpersoner til nye flygtninge. Der arrangeres også udflugter til seværdigheder som Frilandsmuseet, Bakken eller til Bondegårde. Normalt tilbyder integrationsafdelingen også sprog- og lektiehjælp, ligesom man hjælper tilkomne flygtninge med at få cykler eller med at blive aktive i sportsforeninger.