Røde Kors parat med julehjælp til familier

Røde Kors Hørsholm modtager ansøgninger frem til 30. november

Hørsholm - 06. november 2020 kl. 15:10 Kontakt redaktionen

Et stort antal familier i Danmark havner i så svære situationer, at de har brug for hjælp til at klare hverdagen. Det betyder, at børn vokser op i familier, hvor ressourcerne er få og afsavnene store.

Det er med til at isolere børnene fra deres jævnaldrende.

I julen kan isolationen føles ekstra stor. Mens de fleste børn og voksne glæder sig til julen, er højtiden for udsatte familier ofte forbundet med ekstra store bekymringer. Der er ikke råd til julemiddag, juletræ eller gaver til børnene.

Men alle børn fortjener en god jul, mener Røde Kors Hørsholm, der igen i år står klar med en håndsrækning i form af julehjælp til børnefamilier.

Gavekort på 800 kr. Igen i år bliver der derfor uddelt gavekort til Coop's butikker på 800 kroner til værdig trængende familier.

"Jeg er sikker på at gavekortene vil bringe glæde til udsatte familier, som er ekstra hårdt ramt i år af arbejdsløshed på grund af corona-epidemien. Der er stor opbakning fra lokalafdelingens bestyrelse til julehjælpen, så denne aktivitet er nu en fast tradition - ja, jeg er tilbøjeligt til at tilføje ligesom julen selv," udtaler ansvarlig for julehjælp Maja Bilde i en pressemeddelelse fra Røde Kors Hørsholm.

Julehjælpen består i et gavekort på 800 kr. til Coops butikker. Foto: Røde Kors

Så mange modtog hjælp sidste år Sidste år var der 102 familier, som modtog julehjælp, hvor Røde Kors Hørsholm samlet uddelte julehjælp for næsten 100.000 kroner.

"Selvom Hørsholm er den kommune i landet, hvor borgerne har den tredje højeste gennemsnitsindkomst, er der en stort forskel på rig og fattig," siger bestyrelsesmedlem i Røde Kors Hørsholm Jerry Ritz.

"Ofte er julen fyldt med dilemmaer og afsavn, fordi økonomien ikke slår til. For familierne, og ikke mindst for børnene, er julen følelsen af at stå helt udenfor. For børnene kan det f.eks. betyde, at det er svært at komme i skole efter juleferien, fordi de ikke kan fortælle om en god jul som deres kammeraters," siger Jerry Ritz i pressemeddelelsen.

Sådan søges julehjælp Julehjælpen er målrettet til værdig trængende børnefamilier, der er på kontanthjælp, understøttelse eller andre ydelser og derfor har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

Alle ansøgninger bliver fortroligt vurderet af kommunen, så man er sikker på, at hjælpen går til de rigtige.

Ansøgningsskema til Røde Kors julehjælp kan hentes i Borgerservice på rådhuset, biblioteket i Trommen og i Røde Kors-butikken, Usserød Kongevej 80.

Af ansøgningsskemaet fremgår det, at det skal afleveres i udfyldt stand på rådhuset senest 30. november.

Imødekomne ansøgere vil få gavekortene omdelt til adressen i uge 51. Vil hjælpe 12.000 familier På landsplan er det Røde Kors' julemission at hjælpe over 12.000 familier.

Hvis man ønsker at støtte Røde Kors julehjælp som privatperson eller virksomhed er det muligt at donere beløb til www.rodekors.dk/jul/julehjaelp

"At hjælpen gør en stor forskel, er der ikke tvivl om. For 800 kroner kan vi give en julekurv fyldt med julens madvarer til en udsat familie, og for 1.000 kr. kan vi sende en hel familie på en uges ferielejr i Danmark, så vi håber der er mange som vil betænke de udsatte og gå til Røde Kors hjemmeside for at yde et bidrag," siger formand for Røde Kors Hørsholm Jørgen Jørgensen i pressemeddelelsen.

