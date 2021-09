Da der blev afholdt Hørsholm Kulturdag i lørdags deltog Røde Kors for første gang, og mange af de over 300 frivillige, som er tilknyttet organisationens lokalafdeling i Hørsholm, kiggede forbi i løbet af dagen. Foto: Røde Kors Hørsholm

Røde Kors mødte borgere og medlemmer i øjenhøjde

Da der blev afholdt Hørsholm Kulturdag lørdag deltog Røde Kors for første gang og mange af de over 300 frivillige, som er tilknyttet organisationens lokalafdeling i Hørsholm, kiggede forbi i løbet af dagen.

Hørsholm - 10. september 2021 kl. 16:01 Kontakt redaktionen

En knaldrød samtalebænk malet i den samme røde farve, som er kendt fra organisationens logo, var omdrejningspunktet for Røde Kors' pavillon, da foreningen for første gang deltog til Kulturdagen med egen pavillon.

I løbet af dagen var der fokus på de forskellige lokale aktiviteter startende med Integration ved aktivitetsleder Maja Bilde, dernæst Nørklerne ved aktivitetsleder Lisbeth Fabricius, som naturvis havde medbragt sit strikketøj, og nørkler Helle Andrés. Vågetjenesten var også repræsenteret af Jette Skødt Thorsen, som er nytiltrådt aktivitetsleder, og endelig var de tre besøgsvenner Solveig, Katharine og Willibald mødt op for at fortælle om deres virke, inden dagen blev afsluttet af Jonna Farbmacher, bestyrelsesmedlem og frivillig i Genbrug, som fortalte om afdelingens største aktivitet med over 200 frivillige i Butikken i Hørsholm og møbler i Kokkedal Industripark.

- Vejret var helt fantastisk så festpladsen på Ridebanen var propfyldt med folk i alle aldre og etnicitet, vi havde mange besøgende i vores pavillon" siger Jerry Ritz, som er bestyrelsesmedlem og aktivitetsleder i Røde Kors til Frederiksborg Amts Avis og fortsætter:

- Vi havde et ønske om at komme i kontakt med Hørsholmborgerne i øjenhøjde og får fortalt om vores lokale aktiviteter - det lykkedes til fulde og vi tror derfor på, at det styrker vores tilgang af nye frivillige, siger han.

Nye borgere deltog også Jerry Ritz, som i en årrække også har været aktiv I Røde Kors Hørsholm med integration af flygtninge, bemærkede, at rigtig mange af de nye borgere, der kommer fra Syrien, for første gang deltog i festlighederne og havde taget deres børn med. De så ud til at have en god dag med fællesskab, hvor de mødte deres kammerater fra børnehave og skole.

- Vi har i Røde Kors slået et slag for Kulturdagen og gjort opmærksom på, at vi deltog denne gang og opfordret de nye borgere til at deltage - og se hvordan vi fester her i byen. Det har helt sikkert haft en betydning og det glædede mig personligt at rigtig mange var mødt frem og nød at deltage i festen, slutter Jerry Ritz og tilføjer at man kan læse nærmere om hvordan man bliver frivillig på www.rkhorsholm.dk

