Familien Holmboe fra Hørsholm deltog sidste år i Røde Kors indsamlingen. Det har familien gjort i årevis. Arkivfoto

Røde Kors mangler folk til den årlige indsamling

Hørsholm - 02. oktober 2020

På søndag den 4. oktober samler Røde Kors ind til dem, der har mest brug for det og foreningens afdeling i Hørsholm håber, at flere vil være med.

- Ingen skal stå alene, siger Jerry Ritz, der er bestyrelsesmedlem og kommunikationsansvarlig i den lokale Røde Kors afdeling og fortsætter:

- Ingen skal stå alene, når de bliver ramt af en dødsensfarlig virus. Ingen skal overlades til sig selv, når en livstruende katastrofe på ét skæbnesvangert øjeblik ødelægger alt. Vi har netop vist, hvor stærkt vores fællesskab er. Nu stiller vi op igen for vores medmennesker i nød og alle kan være med til at gøre en forskel ved at bruge et par timer næste søndag, siger han.

Han forklarer samtidig, at corona-virus lige nu gør familiers liv i flygtningelejre endnu mere sårbart, end det var i forvejen. Sundhedssystemer bryder sammen på grund af presset fra den globale pandemi. Voksne kan ikke beskytte deres børn, fordi de simpelthen ikke har adgang til hygiejne-artikler, håndsprit, sæbe eller rent vand. Og med ét er deres liv igen i fare.

Hjælp børn og hjemløse De indsamlede midler går i år til krigsramte, der har mistet det, der gør deres liv trygt og deres fremtiden lys. Herhjemme risikerer syge hjemløse at blive udskrevet fra hospitalet direkte til gaden, hvor de må klare sig selv, og dem samler foreningen derfor også ind til.

Røde Kors-indsamlingen går således i år til mennesker, »der står alene«.

Indsamlingskoordinatorer Michael Rolf Jacobsen og Rachel Moldavsky, der er henholdsvis kasserer og bestyrelsesmedlem i Røde Kors lokalafdeling i Hørsholm siger samstemmende:

- For at få et godt resultat, er det vigtigt, at at alle indsamlingsruter i kommunen bliver besat. Derfor håber vi, du vil sige ja til at være med til at sikre, at ingen står helt alene. Sammen er vi stærkest, lyder det.

For at hjælpe med at samle ind, skal man afsætte to til tre timer på søndag. Man kan stadig nå at skal tilmelde sig på www.rodekors.dk eller på tlf. 70 10 00 00 oplyser de to indsamlingskoordinatorer derudover.

I år går pengene blandt andet til familier og sygepersonale i udsatte corona-områder. De går også til de krigsramte lande Syrien og Yemen, hvor børn har desperat brug for hjælp. Herhjemme går pengene til udsatte børnefamilier og børn, der står udenfor fællesskabet og hjemløse, der har brug for omsorg og støtte efter indlæggelse på et hospital.

soelberg