Røde Kors lukker butikker for at passe på medarbejderne

Han understreger samtidig, at når man handler i en genbrugsbutik, betyder det som bekendt også, at den enkelte kunde selv tager en vare i hænderne og vurderer kvalitet og pris. Det betyder under normale tilstande, at mange kunder ofte sætter hænderne på den samme vare, og det er ikke optimalt, når man forsøger at forhindre en smittespredning. Det er derfor besluttet at lukke de to Røde Kors Genbrugsforretninger i Hørsholm.