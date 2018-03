Først når Hørsholm Kommune får en henvendelse om det, vil kommunen tage stilling til, om børn fra udrejsecenter Sjælsmark kan få plads i Hørsholms skoler, siger borgmester Morten Slotved (K). Foto: Lars Sandager Ramlow

Røde Kors fik nej til at sende asylbørn i Hørsholms skoler

Hørsholm - 07. marts 2018 kl. 04:00 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Røde Kors' skole, Skolen på Bakken, som er for asylansøgerbørn, i efteråret henvendte sig til Hørsholm Kommune med et ønske om at samarbejde om et antal skolepladser til skolens elever, sagde Hørsholm Kommune nej tak til samarbejdet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Kommunen fik nemlig opfattelsen af, at den skulle sponsorere et skoletilbud på skolen i Lynge, men det var slet ikke hensigten, fortæller skoleleder Lasse Larsson.

- Vores intention var egentlig, at vi ville høre kommunen, om de ville gå i dialog med os om muligheden for, at nogle af børnene kunne komme i skole i Hørsholm, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Under et samråd med Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (V) fredag, blev Hørsholm Kommune udråbt til at være den eneste kommune i landet, som ikke ville have børn fra asylcentre ind i kommunens folkeskoler. Men det spørgsmål har Hørsholm slet ikke taget stilling til, siger borgmester Morten Slotved (K).

- Hvis vi får nogle henvendelser om det, tager vi stilling til det, siger Morten Slotved, der også mener, det er et spørgsmål for Folketinget.

- Det er Folketinget, der skal beslutte, om vi skal bruge kræfter på at integrere mennesker, som er i en udrejsesituation, og om de også vil sende penge med til den opgave, siger borgmesteren.