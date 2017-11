Niels Lundshøj (S) skal nu til at tage sine valgplakater ned, men kan glæde sig over et flot valg til Socialdemokratiet, som får tre mandater i kommunalbestyrelsen.Foto: Lars Sandager Ramlow

Rød sejr i blågrønne Hørsholm

Hørsholm - 26. november 2017 Af Anna Törnqvist Jensen

Netop som Niels Lundshøj (S) tirsdag aften ved 23-tiden trådte ind i valgcaféen på Hørsholm Rådhus, blev Socialdemokratiets spidskandidat overfaldet fra højre og venstre. Hovedpersonen vidste endnu ikke selv, hvordan han havde gjort sig fortjent til al den opmærksomhed, han fik, fra journalister, borgmester Morten Slotved (K), kæresten Solveig og sine partifæller, men det skulle hurtigt gå op for ham. Socialdemokratiet havde sikret sig tre mandater ved kommunalvalget. Dermed fik partiet sit bedste valg i nyere tid.

- Det er meget overvældende. Jeg havde ikke troet det, og vi var på forhånd blevet spået, at det ville blive svært at holde på vores to mandater. Jeg havde da på forhånd tænkt, at det ville være vildt, hvis vi alle tre kom ind, men jeg havde ikke turdet håbe på det. Det her er en meget stor sejr i en kommune som Hørsholm, siger Niels Lundshøj med henvisning til, at Socialdemokratiet fik valgt hele kandidatlisten ind.

Ved valget endte lidt over 76 procent af vælgerne med at sætte kryds ud for et borgerligt parti. Heraf stemte knap 42 procent på Konservative. Men Socialdemokratiet formåede altså at få skrabet over 10 procent af stemmerne til sig og dermed få malet rød farvelade i det ellers primært blågrønne landskab. De tre mandater, som partiet nu har sikret sig, betyder, at 19-årige Marcus Guldager, 71-årige Svend Erik Christiansen, som er forhenværende borgmester i Fredensborg-Humlebæk kommune, og 32-årige Niels Lundshøj, som også har repræsenteret Socialdemokratiet i kommunalbestyrelsen de sidste fire år, får en plads i kommunalbestyrelsen fra 1. januar. Selvom Niels Lundshøj stod i spidsen for partiet under valgkampen, vil han slet ikke tilskrives æren for Socialdemokratiets flotte valg.

- Det er en fælles indsats. Vi har haft nogle meget aktive og dygtige kandidater, og så har vi været gode til at føre en kampagne for Socialdemokratiet. Vi har stået sammen og været stærke socialdemokrater, og vi har ikke haft så meget fokus på vores personlige kampagner, siger Niels Lundshøj, der også sender en tak i retning af Borgerlisten, der ved dette valg ikke stillede op for første gang i 43 år.

- Vi har jo været rigtig kede af, at Borgerlisten ikke stillede op, men er glade for, at nogle af deres stemmer tilsyneladende er havnet hos os. Vi har sagt, at vi vil kæmpe for at videføre deres linje inden for byplanlægning og på klima- og miljøområdet, og jeg er klar over, at vi står over for en stor opgave nu, som vi er meget taknemmelige og ydmyge over for.

På konstitueringsnatten blev de tre mandater omsat til formandsposter i Børne- og Skoleudvalget, Børne- og Ungeudvalget og Sundhedsudvalget samt et ekstra medlem i Børne- og Skoleudvalget. Det er Niels Lundshøj godt tilfreds med.

- Socialdemokratiet vil gerne være børnenes parti, og derfor er vi meget glade for, at vi får formandsposten i Børne- og Skoleudvalget. Der er jo sat rigtig meget i gang på det område, og nu skal vi danne os vores eget indtryk gennem dialog med forældrebestyrelserne rundt omkring. Det er vigtigt, at vi får løftet det her område, så vi bliver en attraktiv børnekommune, og det kræver en samlet ambitiøs plan for hele børneområdets fremtid, siger Niels Lundshøj og tilføjer, at Socialdemokratiet ikke ønsker store institutioner, men vil prioritere diversitet og nærhed.