Rocazino er første navn i genåbnet Trommen

"Det populære orkester er stadig centreret omkring de to originale Rocazino-medlemmer Ulla Cold og Jesper Winge Leisner. Ulla Colds personlige vokal og Jesper Winge Leisners sange blev soundtrack til flere generationers forelskelser, fester og glade dage," skriver Trommen i en pressemeddelelse.

Rocazino opstod i 1979 på initiativ af Jesper Winge Leisner. Året efter kom Ulla Cold med. Først var hun kun med som baggrundsvokalist, men da bandet i 1982 fik en pladekontrakt hos Polygram, var det under betingelse af, at Ulla Cold var forsanger på alle numre.

Bandets første single med A-siden 'Elsk mig i nat' udkom i juli 1982, og siden fulgte klassikere som 'All my love', 'Ridder lykke', 'Dine øjne er så blå', 'Jeg savner dig' og landsholdets slagsang 'En for alle' før EM 1988.