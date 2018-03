Ritz vil rette op på »fejlslagen kulturpolitik«

Det er en rigtig kulturmand og frivillig ildsjæl, der har fået plads i Hørsholm Kommunes Fritids- og Kulturråd, der tiltræder den 1. april. Rådet har otte pladser og Hørsholm Kommunes Sport-, Fritid og Kulturudvalg havde for nyligt indbudt borgerne til valghandling, hvor der skulle findes to pladser. Det skriver Frederiksborg Amts Avis fredag.

I 30 år har Jerry Ritz været en aktiv del at kulturlivet i Hørsholm, først som direktør for kulturhuset Trommen fra 1988 til 2000 - og de sidste 15-25 år som aktiv frivillig i foreningerne Kulturforsyningen, Hørsholm Scenen, der beskæftiger sig med levende scenekunst. Derudover er han formand for sammenslutningen Hørsholm Kulturelle Samvirke og nu snart også medlem af Hørsholm Kommunes Fritids- og Kulturråd. Ritz blev enstemmigt valgt til det nye Fritids- og Kulturråd uden modkandidater. Han indtræder i Rådet som repræsentant for »øvrige foreninger« og repræsenterer i princippet alle de foreninger, som ikke automatisk har plads i Rådet.

- Det var dejligt med et stort fremmøde til valgmødet. Det viser en interesse for kulturpolitikken, som vi desværre ikke oplevede i kommunalvalgkampen i efteråret. Jeg er glad for den fantastiske opbakning, der var fra de mange fremmødte, som har tillid til, at jeg kan gøre en forskel og medvirke til at få rettet op på mange års fejlslagen kulturpolitik. Jeg mener, at jeg kan bidrage positivt til Rådets arbejde med min viden og mere end 50 års professionel erfaring som kulturformidler, musik- og teaterproducent.