Reuther: Politiet skal ind i sag om fejlmedicinering

Hørsholm - 13. marts 2018 kl. 06:07 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der må ikke gå tre døgn fra det tidspunkt, man opdager, at der er sket en fejlmedicinering af en kvindelig beboer på Breelteparken og til, at hun bliver tilset af en læge, som omgående indlægger hende på et hospital. Det er faktisk en overtrædelse af staffeloven, og derfor bør det være politiet og ikke Hørsholm Kommune selv, der undersøger, hvad der egentlig er sket på Breelteparken.

Sådan siger Venstres medlem af Social- og Seniorudvalget, Fritz Reuther, der kender en del til dansk lovgivning som tidligere advokat.

I Frederiksborg Amts Avis tirsdag siger han, at han ikke er imponeret af sin formand i udvalget, Thokild Gruelund (K), og heller ikke af den »kerneårsagsanalyse«, som Hørsholm Kommune har sat i værk efter det tragiske dødsfald på Breelteparken i midten af februar.

- Thorkild Gruelund er formand for bestyrelsen for Breelteparken og formand for Social-og Seniorudvalget. Han føler sig kaldet til at berolige plejehjemmets personale, beboere og Frederiksborg Amts Avis' læsere (den 10. marts, red.) med, at der nu ansættes et ekstra par »varme hænder« på plejehjemmet, og at man skal afvente den 23. marts, hvor kommunen vil fremlægge resultatet af en »kerneårsagsanalyse«. Dette begreb er formentlig hjemmelavet. Jeg har i hvert fald aldrig hørt om det før, siger Frtiz Reuther.

Han finder det heller ikke rimeligt, at Gruelund i sin egenskab af udvalgsformand og dermed kommunens tilsynsførende med Breelteparken, hvor han også er formand skal bestemme, at en hjemmelavet kommunal undersøgelse skal redde kastanjerne ud af ilden.

Til det siger Thorkild Gruelund:

- I de 24 år jeg har været politiker i Hørsholm har jeg aldrig set en så alvorlig sag blive penslet ud i pressen af politiske kolleger. Derfor har jeg ikke mange kommentarer til det Fritz Reuther siger - udover at gentage alt det jeg udtalte i Frederiksborg Amts Avis forleden.

Gruelund slår herefter fast:

- Det er ikke mig personligt, der har sat en »kerneårsagsanalyse« i værk. Det har direktionen. Fritz Reuther og Glen Madsen skal forstå, at de har siddet med til møderne to gange og nikket, når socialdirektøren har orienteret om, hvilke initiativer, der sættes i gang. Hvis de havde ønsket noget andet, så skulle de have sagt det til møderne. Det er ikke ordentligt bagefter at gå ud og kritisere de initiativer, man selv har været med til at nikke ja til. Det ligger mig meget på sinde, at medarbejderne i Hørsholm Kommune behandles ordentligt. Det kniber det med for nogle politikere. De skal huske, at disse medarbejdere ikke kan forsvare sig i pressen.

