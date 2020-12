Udvendigt ser den nye boligbebyggelse på Møllevænget ganske nydelig ud, men indvendigt har den manglende finish været under al kritik. Men nu forsøger Hørsholm Kommune og boligselskabet DOMEA at finde en fælles løsning.

Retter op på dårlig start for nye boliger

Der lyder forsonende og konstruktive toner fra borgmester Morten Slotved (K) efter at han og kommunaldirektør Pernille Halberg Salamon har holdt møde med boligselskabet DOMEA, som er blevet mødt med massiv kritik for den manglende finish af de 22 nye almene boliger på Møllevænget i Hørsholm.

"Vi har haft en positivt møde med DOMEA, og vi er enige om, at der skal findes en løsning omkring det indvendige. Samtidig er vi enige om, at DOMEA nu hjælper med at få de sidste ledige boliger lejet ud," siger Morten Slotved til Ugebladet.

Mulighed for at male

"Vi har også drøftet muligheden for, at de beboere, der ikke ønsker at have det rå betonlook på væggene, godt kan male eller få dem malet uden efterfølgende at aflevere boligen i den oprindelige stand når de fraflytter, så længe det er i håndværksmæssig forsvarlig stand," forklarer Slotved.