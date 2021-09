Se billedserie Udsigten fra toppen af Norfors skorsten ved Usserødværket i Hørsholm savner sidestykke. På en fortvivlende smuk sensommerdag vandrer øjnene over by og land. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Reportage: Fra toppen af Nordsjælland kan man se så langt øjet rækker

Norfors skorsten i Hørsholm troner over det nordsjællandske landskab. For at nå himlen må man kravle 100 meter op af smalle stiger.

Hørsholm - 11. september 2021 kl. 09:13 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

For at komme op skal man passere 16 stiger på seks meter hver, der forbinder de omtrent ligeså mange platforme inde i Norfors 100 meter høje skorsten ved Usserødværket i Hørsholm. Pa anlægget brændes 152.000 ton affald og biomassse hvert år, og fra seks skorstene samlet i én massiv betonkonstruktion udledes overskydende røg og damp.

På vej op syrer musklerne i underarmene til, mens fødderne mekanisk træder ét skridt op, så ét til. Garvede klatrere vil bruge benene mere end armene, men der er ingen garvede klatrere i skorstenen denne fredag formiddag.

Man kan se skorstenen fra nær og fjern, men man kan ikke komme ind i den uden en god grund. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Derimod er Tonny Juul Jensen, administrerende direktør hos Norfors, på vej op af stigerne mod to døde solsorte, der ligger på den øverste platform. Fuglene har forvildet sig ind i den massive konstruktion, men de fandt aldrig ud igen. Direktøren er iklædt pæne lædersko og habitbukser, og han har skiftet skjorten ud med en t-shirt, fordi en nævenyttig journalist fra Frederiksborg Amts Avis har sat ham i stævne på toppen af Hørsholm. Bag direktøren kravler den nævenyttige journalist. De sveder begge to.

- Så er der kun 16 platforme igen, lyder det med et grin fra direktøren, mens journalisten griner spagt.

Sidstnævnte ånder lettet op med tung vejrtrækning, da en stråle af lys kort efter finder vej ind i mørket fra en åben lem i toppen af skorstenen.

På vejen op klatrer de to forbi flere fuglereder, og en smule støv drysser ned. Luften står stille inde i skorstenen, og det får støvet til at dale ned i et adstadigt tempo. En kvist løsner sig fra en forladt fuglerede og falder med en vis tyngde. Det er ikke til høre, hvor den lander, og ingen kigger ned for at se efter. Blikket er vendt mod himlen. Himlen og det næste trin.

Herfra hvor vi står Skæret fra lysstofrørene får den indvendige beton til at give et gulligt genskin, mens rør, metalplatforme og ledninger blokerer lysstrålernes frie færd gennem rummet.

Inde skorstenen skal man passere 16 stiger på seks meter hver, der forbinder de omtrent ligeså mange platforme for at komme op til toppen. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Et enkelt sted er lyset næsten blevet kvalt, og det tager et par minutter, før øjnene vænner sig til kontrasten mellem den solbeskinnede sensommerdag, der stadig udspiller sig udenfor, og skorstenens mørke. Efter at have bakset med den lem, der adskiller mørke fra lys, klatrer de to op på toppen af skorstenen. Øjnene glipper først, mens pupiller trækker sig sammen i forsøget på at vænne sig lyset. Direktøren og journalisten taler, da de kommer ned igen, om at kontrasten minder om den berømte scene i Troldmanden fra Oz fra 1939, hvor hovedpersonen Dorothy forlader Kansas og træder ind i eventyrets rige. I filmen skabes den mirakuløse overgang af technicolor, på toppen af Hørsholm er det kontrasten mellem skorstenens mørke, sensommersolen og udsigten over Nordsjælland.

Kan vi se os omkring - Hvem er det egentlig, der kommer heroppe, spørger journalisten.

- Man kommer her kun, hvis man har et ærinde, en særlig tilladelse og det foregår altid ledsaget. Øverst har vi en enkelt antenne, der tilhører beredskabet, fortæller direktøren, mens han får vejret. Han har selv været oppe i skorstenen fem-seks gange, siger han, mens vinden køler de ophedede pander.

- Tidligere brugte færgerne pejlemærker på land, og et af de pejlemærker sad heroppe, tilføjer direktøren, inden han fortsætter:

Tonny Juul er direktør for Norfors, der driver Usserødværket i Hørsholm. Han kravlede fredag fredag 100 meter op i anlæggets markante skorsten. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

- I dag bruger man GPS i stedet, men de fik lov dengang, da det var et særligt formål, ligesom det er med beredskabets antenne i dag. Derudover er det kun udledningen fra skorstenen, der er heroppe, fortæller Tonny Juul Jensen og peger mod de seks skorstene.

Bag ham kan man se til Øresund, hvor øen Hven ligger mellem Danmark og Sverige. Sveriges kyst træder tydeligt frem, og skærmer man for solen med hånden, mens hovedet drejes en anelse, kan man se Usserød Kongevej slynge sig gennem Hørsholm. Landskabet smelter på sin vis sammen, når man betragter verden oppefra. Rude Skov træder tydeligt frem, men ellers er det svært at finde pejlemærker. Øjnene indfanger alt og intet på én og samme tid. Det er svært at træerne for bare skov.

For at komme ned igen skal man passere 16 stiger på seks meter hver, der forbinder de omtrent ligeså mange platforme i Norfors 100 meter høje skorsten.

Pa anlægget brændes 152.000 ton affald og biomassse hvert år, og fra seks skorstene samlet i én massiv betonkonstruktion udledes overskydende røg og damp. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

