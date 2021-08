Repair Café kommer til Hørsholm

Repair Café i Hørsholm er for fingersnilde Hørsholmborgere, som i et fællesskab med andre vil være med til at gøre op med brug-og-smid-væk-kulturen. Mange forskellige kompetencer kan bruges til det nye tiltag:

"Hørsholm Repair Café er det seneste skud i et netværk af reparationscaféer eller Repair Caféer, der findes over hele Danmark. Repair Café er altså et koncept, hvor frivillige ildsjæle tilbyder lokale borgere at reparere genstande uden betaling andet end til eventuelt reservedele, plus at hjælpe folk ved at lære dem at fikse tingene selv," skriver Hørsholm Bibliotek og Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm i pressemeddelelsen.