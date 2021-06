Se billedserie Det er her på hjørnet af Agiltevej og Langeletevej, at Novafos muligvis vil opføre et renseanlæg. Det er mange borgere og visse politikere dog kritiske overfor, og mandag udviklede et orienteringspunkt sig til flere times heftig debat, da kommunalbestyrelsen i Hørsholm holdt møde. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Renseanlæg skabte heftig debat: Nu skal politikere behandle sagen (igen)

Mandag skulle Kommunalbestyrelsen orienteres om Novafos’ planer om et muligt renseanlæg i Hørsholm, men sagen blev sendt tilbage til Miljø- og Planlægningsudvalget, da både politikere og borgere har mange spørgsmål, som endnu ikke er blevet besvaret fyldestgørende.

Da kommunalbestyrelsen mødes mandag aften, bliver mødet indledt med en orientering om Novafos' planer om muligvis at opføre et fælleskommunalt renseanlæg i Hørsholm, men allerede ved det efterfølgende punkt bliver planerne sendt tilbage til politisk behandling i Miljø- og Planlægningsudvalget. Flere borgere er samtidig mødt frem for at stille spørgsmål angående planerne, der får en hård medfart.

Da Jan H. Klit (K), der er formand for Miljø- og Planlægningsudvalget, indledningsvist orienterer om Novafos' Planer, understreger han, at det foreløbigt stadig er mulige planer.

- Der er mange ting, som slet ikke er klarlagt endnu, men der er ingen tvivl om, at hvis vi vil have en bedre måde at rense på, som lever op til fremtiden, så skal vi gøre noget. I den kommende tid skal vi finde ud, om alle sten er vendt og om pilen fortsat peger på Hørsholm, lyder det fra udvalgsformanden til mødet.

Baggrunden er, at vand- og spildevandsselskabet Novafos i maj 2021 melder ud, at man er gået i gang med at undersøge mulighederne for at sammenlægge renseanlæg i Allerød, Rudersdal, en del af Furesø og Hørsholm Kommune, og at man i den forbindelse har udset sig et område vest for Helsingørmotorvejen inden for Hørsholm Kommunes grænser.

Nærmere bestemt skal anlægget muligvis placeres på hjørnet af Agiltevej og Langeltevej i Hørsholm, men naboer i området er kritiske overfor placeringen i et af Hørsholms naturområder, ligesom der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om anlægget overhovedet er nødvendigt.

Muligvis til Sjælsmark - Set fra min stol er det rigtig interessant, at vi nu har en to-årig proces, hvor vi kan stille spørgsmål. Vi har fået lavet undersøgelser og fundet ud af, hvad der er det rigtige. Vi startede den her rejse for et år siden, hvor alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne sagde ja til, at renseanlægget måske skal ligge i Hørsholm, og det har vi arbejdet videre med. Vi er ved at diskutere og finde ud af, hvad der er muligt, lyder det fra borgmester Morten Slotved (K), der ligesom udvalgsformand Jan H. Klit (K) understreger, at intet er endeligt besluttet.

Borgmesteren lufter også tanken om, at renseanlægget muligvis kan opføres i området ved Sjælsmark Kaserne.

Også Radikale Hans Laugesen (R), Svend Erik Christiansen (S), Glen Madsen (DF) og Anne Ehrenreich (V) opfordrer til, at man undersøger alle forhold, før man træffer en beslutning, mens Thorkild Gruelund (Q) understreger, at naboerne til et muligt renseanlæg skal holdes skadesløse.

Jakob Nybo (LA) vælger en anden tilgang, da han kritiserer, at punktet fremstilles som en orienteringssag og ikke sendes til politisk behandling.

- Man trækker æslet forbi politikerne, og så kører administrationen derudaf, lyder det fra Jakob Nybo. Det melder flere sig enige i i løbet af den timelange debat, som Novafos' planer om et muligt renseanlæg sender politikerne ud i.

Skal genbehandles politisk Ved mødets efterfølgende punkt, et initiativretsforslag fra Venstre, bliver de mulige planer om et kommende renseanlæg således sendt tilbage til politisk behandling i Miljø- og Planlægningsudvalget, hvor sagen ellers er blevet behandlet én gang.

Ifølge Venstre skal de fremlagte planer diskuteres politisk og behandles yderligere, og man mener ikke, at de blot kan være til orientering. »Det giver ikke mulighed for en politisk behandling af punktet. Alt nødvendig dokumentationen for strukturplan, behovsanalyse, og placeringsanalyse og data må fremlægges åbent, til politisk behandling, før videre ageren«, skriver partiet i sit initiativretsforslag.

- Debatten viser, at der er behov for at diskutere det her politisk. Vi skal have svar på både borgernes og vores spørgsmål, vi skal have gennemarbejdet de analyser, der ligger. Alting skal belyses og frem i det åbne, så vi kan tage de rigtige beslutninger, lyder det ydermere fra Venstres Ann Lindhardt, der står bag initiativretsforslaget.

Kritik fra borgere resulterede i stilhed fra politikere Også flere medlemmer af »Borgergruppen mod det nye rensningsanlæg« er mødt frem, og de retter en lang række spørgsmål til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Svar får de dog ikke, da borgmesteren beslutter, at spørgsmålene skal sendes skriftligt til kommunalbestyrelsens medlemmer, da mødet vil tage for lang tid, hvis hvert medlem skal besvare hvert spørgsmål. For borgergruppen betyder det dog ikke, at man tier til mødet. De læser de medbragte spørgsmål op for politikerne.

- Vi koger det ikke ned til at være et lokalt problem - det er et problem for hele kommunen. I synes, der ligger en masse materiale til baggrund for de her planer. Det gør der også - vi stiller bare spørgsmål ved kvaliteten af det materiale, vi har set. Vi har pløjet det igennem både forfra og bagfra, og vi stiller spørgsmålstegn ved hele grundpræmissen for den plan, som Novafos har lagt. Vi oplever, at kommunen pålægges en byrde på vegne af de fire kommuner, som er omfattet af det foreslåede renseanlæg, lyder det blandt andet fra Dorte Holst, der er talsperson for Borgergruppen mod det nye rensningsanlæg, før hun henvender sig direkte til politikerne.

Den efterfølgende scene kommer til at fremstå en kende ejendommelig, da Dorte Holst spørger til flere konkrete forhold i Novafos' rapporter, mens kommunalbestyrelsens medlemmer sidder tilbage i rungende stilhed.

De fremmødte borgere kritiserer blandt andet de rapporter, som Novafos har fremlagt, ligesom der spørges, om politikerne overhovedet er bekendt med de forhold, som ligger til grund for planerne om et kommende renseanlæg. Flere trafikale forhold angående området ved Agiltevej fremhæves også, og borgerne efterlyser faglige argumenter i processen.

- Vi må have det sendt tilbage til Miljø- og Planlægningsudvalget, så de kan få en kommentar fra Novafos, lyder det som svar fra borgmester Morten Slotved (K), der igen opfordrer til, at alt i sagen skal belyses.

