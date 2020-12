Rektor stopper: Det er et godt tidspunkt

45-årige Claus Campeotto har været rektor på NGG siden januar 2015. I den tid er der sket meget i området. Ikke mindst omkring selve Cirkelhuset, der er idag er er så nedslidt, at det er meget dyrt at varme op om vinteren. Da det ikka kan svare sig at renovere ejendommen, blev Cirkelhuset i 2017 solgt til investergruppen UTF Invest med den klausul, at der blandt andet skal opføres en ny skole på grunden.