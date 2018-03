Se billedserie Mogens Hansen siger farvel til rektorgerningen efter knap 17 år som rektor på Rungsted Gymnasium.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Rektor efterlader blomstrende gymnasium

Hørsholm - 31. marts 2018 kl. 05:56 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mogens Hansen har aldrig været bange for at »tage livtag« med eleverne på Rungsted Gymnasium. Allerede i sin første uge som rektor på Rungsted Gymnasium bortviste han syv elever efter madkampe på skolen.

- Vi fik bearbejdet en kultur, hvor der var en tendens til, at de toneangivende elever satte en meget hård dagsorden. I de første år var diskussionen måske lidt barsk, fordi det var en svær kultur at ændre, men i dag har vi fået udviklet en fantastisk elevkultur. Jeg plejer at symbolisere det med, at da eleverne startede for 16-17 år siden, blev de nye elever modtaget med fuglefrø og vand. Nu bliver de modtaget med blomster fra 2.- og 3.g-eleverne, fortæller Mogens Hansen.

Siden Mogens Hansen kom til Rungsted Gymnasium, er skolen også vokset fra omkring 425 elever til i dag 800 elever. Og gymnasiet favner bredt.

- Den gode elevkultur har gjort, at det er blevet mere attraktivt at gå på skolen. Udviklingen er kun sket, fordi eleverne har været med på at skabe en anden kultur, og de elever, vi får i dag, har en helt anden tilgang til gymnasiet, og er meget mere inkluderende. Det gør også, at vi i dag har et mangfoldigt gymnasium, som har en bred rekruttering fra hele området. Nu repræsenterer vi alle befolkningsgrupper i nærområdet, og vi har også lagt vægt på at modtage elever med anden etnisk baggrund. Det er tydeligt, at Rungsted Gymnasium er en helt anden skole i dag, fortæller den afgående rektor.

Mogens Hansens tid som rektor står også for ambitioner. Han har undervejs udviklet Rungsted Gymnasium til en skole med fagligt skarpe profiler.

- Vi er i dag det gymnasium i landet, som har flest engelsksprogede klasser, og vi har udbygget vores globale fokus med RG Abroad, hvor vores elever individuelt har mulighed for at være på 14 dages studieophold hos et af vores venskabsgymnasier rundt om i verden.

Gymnasiet har også sit eget talentprogram, og så har skolen formået at løfte det gennemsnitlige karakterniveau.

- For fem år siden lå vores karakterniveau i underkanten, men det har været støt stigende, og i dag ligger karakterniveauet over landsgennemsnittet.

Dermed er 65-årige Mogens Hansen også helt tryg ved at overlade Rungsted Gymnasium til andre hænder.

- Gymnasiet er inde i en rigtig god udvikling, og jeg har en god fornemmelse med det, siger han.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag.