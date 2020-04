På Rungsted Gymnasium er de ældste elever vendt tilbage til undervisningen, og selvom de har væsentligt færre eksamener end normalt, er det stadig sin sag at få en studenterhue på. Foto: RG

Rektor: »Eleverne kommer ikke sovende til deres studentereksamen«

Hørsholm - 23. april 2020 kl. 06:01 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag vendte 3.g'erne på Rungsted Gymnasium tilbage til en helt anden hverdag, end den de forlod i midten af marts.

Deres skole er blevet genindrettet efter myndighedernes anvisninger, og de er den eneste årgang på gymnasiet.

Alligevel var mandag en dejlig dag, for eleverne havde længtes efter at se hinanden, og gymnasiet var forberedt på den nye virkelighed.

Det fortæller Ruth Kirkegaard, der er rektor på Rungsted Gymnasium.

- Både elever og lærere var forventningsfulde, fordi vi skulle have det hele til at lykkes. Vi skulle både have en god skoledag og overholde alle de retningslinjer, som vi har fået. Jeg synes, vi har fået fin information fra myndighederne, men det er klart, at der er meget, som vi har været nødt til at lave om i forhold til skolens indretning på meget kort tid. Derfor har vi selvfølgelig haft travlt, lyder det fra Ruth Kirkegaard, inden hun fortsætter:

- Alle 3. g'erne er nu fordelt på hele skolen, så der er mellem ni og 11 elever i hvert lokale. Det betyder, at vores pedeller har haft travlt med at genindrette alle lokaler. Det betyder også, at lærerne nu underviser i tre lokaler af gangen med åben dør i mellem. Det er selvfølgelig en helt anden opgave for lærerne, når de skal undervise på den måde. Samtidig skal vi sørge for, at eleverne har den rigtige afstand, både i undervisningen og frikvarterene. Vi skal også sørge for, at eleverne får vasket hænder, og vi har købt så meget håndsprit, at man næsten kan tage bad i det. Vi vil være sikre på, at vi overholder de regler, der er, siger hun.

Lidt svært med afstand Selvom eleverne nu har adgang til håndsprit og er fordelt over hele skolen, er der stadig udfordringer forbundet med opstarten.

Eleverne har nemlig savnet hinanden, og derfor er det nødvendigt at minde dem om de aktuelle afstandskrav en gang i mellem.

- Det svære lige nu er, at eleverne er så glade for at se hinanden efter fem-seks ugers hjemmeundervisning, at det er svært for dem helt at holde den afstand, som de skal i frikvarterene, men der er vi ude og hjælpe dem, forklarer Ruth Kirkegaard.

Heldigvis er det mest i frikvartererne, at udfordringerne opstår, for Rungsted Gymnasium har taget sine forbehold.

- Vores retningslinjer minder om dem, som grundskolerne har. Der skal vaskes hænder ved ankomst og hver anden time efterfølgende. Eleverne skal spise frokost udendørs, og både i pauser og under frokosten skal de holde afstand. Det er dér, udfordringen er størst. I undervisningen er det nemt at holde afstand, for vi har indrettet alle lokaler efter det. Vi har taget to tredjedele af stolene ud af alle lokaler og flyttet bordene rundt, så eleverne ikke kommer til at sætte sig for tæt på hinanden, forklarer gymnasiets rektor.

Eleverne knokler Det er ikke kun omgivelserne og undervisningen, der er anderledes end normalt. Også elevernes afslutning er markant anderledes.

Gymnasieleverne skal nemlig kun op til tre eksamener, og det betyder, at deres årskarakterer vejer væsentligt tungere end normalt.

For at afslutte deres fag med høje karakterer, skal eleverne derfor brillere i undervisningen, og det er hårdt, forklarer Ruth Kirkegaard.

- Eleverne skal ikke op til ligeså mange eksamener som normalt, og det betyder, at deres årskarakterer får en endnu større værdi. Det betyder dog ikke, at 3. g'erne bare kan slappe af. Eleverne skal stadig arbejde for at få deres årskarakterer, lyder det fra gymnasiets rektor, inden hun uddyber:

- Eleverne er ligeså beskæftiget, som de plejer, bare på en anden måde. De kommer ikke sovende til deres studentereksamen, fordi der ikke er ligeså mange eksamener. Tværtimod skal de yde maksimalt i alle deres fag på én gang, da alle deres fag bliver afsluttet nu. Det er et ligeså stort arbejde for eleverne, som det ville være at afslutte deres studentereksamen under almindelige forhold.