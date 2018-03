Se billedserie 222 idrætsstjerner blev onsdag aften hyldet af Hørsholm Kommune. Foto: Henrik Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Rekordmange idrætsstjerner hyldet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rekordmange idrætsstjerner hyldet

Hørsholm - 08. marts 2018 kl. 19:16 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rekordmange idrætsstjerner, hele 222 af slagsen, blev onsdag aften hædret af Hørsholm Kommune, da arrangementet »Årets Idrætsstjerner« løb af stablen. Og det var en stolt borgmester Morten Slotved (K), som bød velkommen til arrangementet.

- I er alle med til at gøre Hørsholm til sportens by, og I er helt klart med til at gøre mig til en meget stolt borgmester, sagde Morten Slotved.

De 222 stjerner, som blev hædret, er alle tilknyttet en forening eller en klub i Hørsholm eller bosat i Hørsholm Kommune, og har i løbet af 2017 enten vundet medaljer ved et danmarksmesterskab, nordisk mesterskab, europæisk mesterskab eller verdensmesterskab, deltaget på landshold eller ydet en særlig bemærkelsesværdig præstation.

- Jeg må bare sige, at jeg er imponeret over, hvordan I formår at fortsætter med at levere så flotte resultater, som vi år efter år kan fejre, sagde borgmesteren.

Også årets lederpris blev uddelt, og den gik i år til Thomas Nørgaard fra Hørsholm-Rungsted Løbeklub, der i løbet af sine fem år som løbeklub har fået 250 medlemmer.

- Det, der for mig, karakteriserer en moderne leder, er en person, som skaber resultater gennem andre mennesker, og som samtidig har en forståelse for den omsorg og træning, der skal til, for at det hele menneske kan præstere og udvikle sig, sagde formand for Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Nadja Maria Hageskov (K), som stod for prisoverrækkelsen, og fortsatte:

- Årets idrætsleder karakteriseres som manden bag linjerne, der sørger for, at der sker en koordinering af klubbens træning og trænere på tværs af holdene. Samtidig formår årets leder på fineste vis at motivere trænerne til at varetage deres opgave på en ordentlig og ansvarsfuld måde, samtidig med at man bevarer gejsten og glæden for idrætten.

Nadja Maria Hageskov kaldte herefter Thomas Nørgaard for en nøgle-aktør og sagde, han var uundværlig for klubben, inden hun kårede ham som årets leder.