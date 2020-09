Rekordantal til internationalt stævne

Det er et rekordår. Sportsrideklubbens formand Jakob Leth glæder sig over, at mere end 100 danske og internationale ryttere har meldt deres ankomst til Bernstorffsparken og Lundegården i Høsterkøb for at deltage i det internationale militarystævne, der arrangeres for 10. år i træk med AGRIA's DRF-mesterskaber for seniorer, juniorer/unge ryttere og Kat. 1-ponyer. Stævnet løber af stablen fra 25. til 27. september.