Ifølge den seneste plejeboligprognose risikerer Hørsholm Kommune at stå tilbage med tomme boliger - for eksempel på Margrethelund - hvis man holder fast i at bygge to private plejehjem. Foto: Fred Jacobsen

Regning på 14 millioner skræmmer ikke: Flertal holder fast i to friplejehjem

Socialdemokrater mener det er helt uansvarligt at sidde advarslerne om overkapacitet overhøring

Hørsholm - 22. april 2021 kl. 13:29 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

En prognose, der forudser, at der bliver brug for langt færre plejehjemspladser i Hørsholm end først antaget, gør ikke større indtryk på flertallet blandt lokalpolitikerne.

Tre Konservative (Nadja Hageskov deltog ikke i mødet, red.) plus Dansk Folkepartis, Liberal Alliances og SocialKonservatives repræsentanter stemte på det seneste møde i Økonomiudvalget for at se bort fra forvaltningens anbefaling om at tage hensyn til prognosen i den videre planlægning.

Socialdemokraternes og Radikales repræsentanter mente derimod, at der skal tages højde for forudsigelserne, som advarer imod at bygge to private (fri)plejehjem, fordi det vil skabe en meget kostbar overkapacitet på plejeboligområdet når vi når frem til 2030.

Nej til millionregning Og det var lige præcis hovedårsagen til, at socialdemokratens spidskandidat Svend Erik Christiansen valgte at sætte hælene i.

"Det giver ingen mening at bygge 140 ekstra plejehjemspladser og efterlade skatteborgerne med en millionregning, fordi der bliver ledige boliger," lyder hans begrundelse.

Radikale har tidligere sagt fra over for to friplejehjem og mener, at det er plejehjemmet Ved Klædebo, der skal skrottes. Blandt andet fordi det vil inddrage to af de sidste erhvervsgrunde, der er tilbage i kommunen.

Flertallet med borgmester Morten Slotved (K) i spidsen går ufortrødent efter to private plejehjem.

"Selvfølgelig skal vores forvaltning løfte et flag. Jeg er dog ikke nervøs for to friplejehjem. Og giver det overkapacitet, skal vi nok finde ud af at tilpasse os," siger borgmesteren.

Plejeboliger i Hørsholm Hørsholm Kommune råder aktuelt over 233 kommunale plejeboliger.



Ved almindelig demografisk fremskrivning vil der i 2030 være et behov for 330 boliger.



Justeret for 'sund aldring' vil behovet i et tilfælde være 269 pladser i 2030*.



Justeret for 'sund aldring' vil behovet i et andet tilfælde være 249 pladser i 2030*.



Korrigeret for middellevealder vil behovet i 2030 være 250 pladser.



Med to nye plejehjem med yderligere 130 pladser vil overkapaciteten i 2030 således være på mellem 97 og 117 boliger.



Hørsholm Kommune har beregnet tomgangslejen (kommunens pligt til at betale lejen til boligselskabet, red.) til at udgøre 8.000-10.000 kr. pr. måned pr. tom plejebolig.



*Prognosen beskriver et behov for mellem 16 til 36 boliger. Kommunen har imidlertid indrettet yderligere tre boliger på Louiselund, som reducerer behovet med tre boliger.



Kilde: KLK-prognosen 'Hørsholm Kommune - Plejeboligkapacitet' og Hørsholm Kommune.

Helt uansvarligt Den seneste plejeboligprognose fra Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) forudser, at der i 2030 i værste fald bliver brug for 33 flere boliger end nu, i bedste fald kun 13. Det betyder, at kommunen i 2030 - med ca. 130 friplejehjemsboliger oven i de nuværende - risikerer at stå med en overkapacitet på mellem 97 og 117 pladser. I KLK-prognosen fra 2018 var der tale om et behov på mellem 58 og 87 boliger. Forskellen forklares med færre +80-årige og en sund aldring af kommunens ældre.

Omregnet i tomgangsleje kan regningen derfor komme til at lyde på et sted mellem 9 og 14 millioner kroner.

"Det er helt uansvarligt," mener Svend Erik Christiansen.

Nu er der tale om en prognose. Tallene kan jo ændre sig...

"Det er rigtigt. Gør de det, må vi ændre vores synspunkt. Som det ser ud nu, er det ikke noget vi vil bruge borgernes skattekroner på," understreger socialdemokraten og afviser, at der er idelogiske grunde til af afvise et privat plejehjem.

FAKTA Økonomiudvalget består af Morten Slotved, Nadja Hageskov, Charlotte Kirchheiner, Annette Wiencken (alle K), Svend Erik Christiansen (S), Henrik Klitgaard (R), Jakob Nybo (LA), Glen Madsen (DF), Thorkild Gruelund (SK). Økonomiudvalget består af Morten Slotved, Nadja Hageskov, Charlotte Kirchheiner, Annette Wiencken (alle K), Svend Erik Christiansen (S), Henrik Klitgaard (R), Jakob Nybo (LA), Glen Madsen (DF), Thorkild Gruelund (SK). "Nej, lad os da bare prøve det. Men der skal være brug for det," slår Svend Erik Christiansen fast.

Kritiserer prioriteringen Venstre, der ikke har plads i Økonomiudvalget, har ved flere lejligheder udtalt sig til fordel for to friplejehjem henholdsvis i forbindelse med udviklingen af stationsområdet i Kokkedal og Ved Klædebo. Partiets borgmesterkandidat Ann Lindhardt glæder sig over flertallets opbakning, men kritiserer, at sagen ikke er blevet prioriteret højt nok.

"Vi kan se på De Konservatives udmeldinger, at de har fået mod på, at vi langt om længe kan få mere fremdrift i planerne om et friplejehjem på Klædebo, og det hilser Venstre meget velkommen," skriver Lindhardt i et debatindlæg. Sagen er på dagsordenen på kommunalbestyrelsens møde på mandag.