Red Barnet Ungdom hjælper på Sjælsmark

De unge engagerede frivillige er med til at skabe glæde og sjov i hverdagen, der ofte kan være præget af tunge og alvorlige tanker. Børnene får et frirum, hvor børn kan få lov til at være børn og hygge sig med de frivillige og lave sjove aktiviteter.

Programleder for Børn på flugt, Camilla Carlsson, er glad for at Red Barnet Ungdom kan være med til at gøre en positiv forskel for børnene i Sjælsmark, der ikke altid har de samme forudsætninger for at have en normal hverdag, som andre jævnaldrende børn på deres alder.