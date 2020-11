Ole Wessung fylder 60 år torsdag 19. november. Foto: Keld Broksø

Rastløs iværksætter og idemand til alt fra sundhed til bycykler

Kiropraktor Ole Wessung, Rungsted, fylder 60 år torsdag den 19. november - og er på vej til Ironman nummer 11

Ole Wessung er først og fremmest kiropraktor af uddannelse fra USA i 1985, men har siden udvidet en kiropraktorers gængse rygreparationer til en bred vifte af titler som foredragsholder, iværksætter, coach, inspirator, restauratør og direktør i den tværfaglige virksomhed 360° SUNDHED.

Den røde tråd i virket er det gode, sunde liv såvel som arbejdsliv. I 2021 kommer endnu et blad på titel-viften som forfatter til bogen "Når vi nu er her alligevel." Den skal handle om alt det gode, vi kan gøre for os selv, når vi nu netop er her alligevel.

En bunke af projekter Inde i Ole Wessung bor en rastløs iværksætter og idemand med en stadigt voksende bunke af projekter. Noget har med kiropraktik at gøre - andet ikke.

Ole Wessung er eksempelvis én af Danmarks førende sportsskadebehandlere. Han har arbejdet med nationale som internationale sportsklubber indenfor fodbold, håndbold, ishockey, tennis og sejlads. Han arbejder også målrettet med virksomhedssundhed. Han står bag koncepter som Falck Healthcare og Willis Healthcare, der begge er opkøbte af virksomhederne.

Som flittigt brugt foredragsholder handler det også om at hjælpe mennesker til et sundere og mere produktivt liv. Foredragsemner er en rygskole, ergonomi, optimal løbestil, men også personlig udvikling og motivation.

Clinton fik cyklen Ud over kiropraktikken er han i dag også medejer af den kendte restaurant Club Riva på Rungsted Havn - og giver det mening for sundheden? Ja, for Ole Wessung har en ret social indstilling til, at nok skal ambitioner tages alvorligt, men livet skal også være sjovt og farverigt. Det var det også i slut 1980erne, hvor han var med til at introducere aerobic i Danmark i Sweat Shop.

Ingen af hans projekter er dog blevet så kendte som det store koncept fra 1990erne, hvor han med vennen Morten Sadolin var opfinder og udvikler af "Bycyklen."

Historien om Københavns Bycykler til fri brug gik verden rundt - selv i Washington Post. Da præsident Bill Clinton var i København i 1997, og talte til 80.000 på Nytorv i København, var gaven derfor oplagt.

Københavns Kommune forærede Bill Clinton Ole Wessungs og Morten Sadolins bycykel med navnet "City Bike One" - lige til at tage med hjem i Air Force One. De mere avancerede APP-betjente bycykler, vi ser i dag i København, er direkte efterkommere af den oprindelige bycykel-ide.

En ironman om året Ole Wessungs iværksætteri omfattede på et tidspunkt også en kæde af kiropraktorklinikker i København, Skodsborg, London, Malmø, Caribien, men lige nu holder han sig til klinikken i Rungsted, hvor han behandler og rådgiver elitesportsfolk samt almindelige motionister. Det sker i en tværfaglig klinik med læge, kiropraktor, fysioterapeut og massør under navnet 360° SUNDHED.

"Bæredygtig sundhed på arbejdspladsen" er hans sidste nye koncept i stimen. Gennem et samarbejde med Dansk Sundhedssikring tilbyder han det til danske virksomheder.

Fritiden har selvfølgelig noget med motion at gøre. Ole Wessung har nu lavet 10 ironman, én om året. Det har han tænkt sig at blive ved med, ligesom han aldrig har tænkt sig at gå på pension.