Se billedserie Rasmus Agami fra Rungsted mistede sit job, da corona ramte, men efter et enkelt opslag i en lokal Facebook-gruppe fik han arbejde til tre måneder. Billedet her stammer fra det første opslag, som Rasmus Agami delte på Facebook. Privatfoto

Rasmus fik hjælp på Facebook, da han mistede sit arbejde

Hørsholm - 26. august 2020 kl. 05:53 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rasmus Agami er uddannet kok og var egentlig køkkenchef på Eksperimentariet i Hellerup, da corona for alvor ramte Danmark i marts.

Som det var tilfældet for mange andre i restaurations-branchen, stod han pludselig uden arbejde. Det stoppede dog ikke Rasmus Agami, der rakte hånden ud til borgerne i Hørsholm og derved skaffede sig arbejde i tre måneder.

- Det hele startede med, at der var en dame i en lokal Facebookgruppe, der bad om hjælp til at køre nogle brædder væk mod betaling. Jeg sagde ja, for jeg var lige blevet fyret, og jeg havde ikke noget at lave. Mens jeg gjorde det, gik jeg og tænkte på, om andre havde brug for det samme. Da jeg kom hjem, tog jeg et billede af mig selv foran bilen, og så lavede jeg det opslag, hvor jeg tilbød min hjælp, hvis nogen havde brug for det, fortæller Rasmus Agami til Frederiksborg Amts Avis.

Opslaget fangede Hørsholms borgernes opmærksomhed på Facebook, og mens Rasmus Agamis opslag både blev liket og kommenteret, fulgte henvendelserne med. Det blev startskuddet til firmaet »En Stor Mand og En Stor Bil«, der endte med at skaffe Rasmus Agami arbejde i tre måneder.

- Der var sindssygt mange, der skrev til mig. Faktisk så mange, at det første Facebook-opslag skaffede mig konstant arbejde i fjorten dage. Og det er det eneste, jeg har gjort for at reklamere for mig selv. Efterfølgende spurgte flere, om de måtte anbefale mig til andre, og sådan endte jeg med at få tre måneders arbejde ud af et Facebook-opslag, fortæller Rasmus Agami.

Har fået arbejde igen I dag har Rasmus Agami fået sit arbejde som køkkenchef igen, og derfor har han efterlyst en arbejdsom sjæl, der mangler et arbejde, ligesom han selv gjorde.

- Nu har jeg ikke tid til at drive firmaet videre, men jeg synes, det er en skam, hvis det bare slutter. Jeg har en kundekreds, en bil og en ny hjemmeside, og arbejdet kræver ikke en højere akademisk uddannelse, fortæller Rasmus Agami, der via gruppen »Hørsholm Rungsted Beboergruppe« på Facebook nu har efterlyst en arvtager til firmaet.

- Der er nogen, som har henvendt sig, og jeg har talt med flere af dem. Jeg er helt ikke helt sikker på, hvordan firmaet skal fortsætte, så det er blandt andet det, som vi er ved at finde ud af. Det ville være en skam at lægge det i graven, som Rasmus Agami selv formulerer det.

At oplevelsen med at bede Hørsholms borgere om hjælp i en svær stund har været positiv, er Rasmus Agami ikke i tvivl om.

- Det har været meget bekræftende for mig, at så mange har været positive overfor mit projekt. Det viser, at man ikke skal lade sig slå for meget ud. Det er bare på med vanten, så skal det nok gå. Det synes jeg, er bekræftende, fortæller Rasmus Agami, der nu kan glæde sig over at have fået sit gamle arbejde igen.