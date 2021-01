Havnechef Ander Søderberg (tv.) og formand for Rungsted Havns bestyrelse, Jørgen Thorsell, har politianmeldt svindlen og igangsat en ekstern revisionsundersøgelse.

Ramt af svindel: Ansat er politianmeldt

En administrativ medarbejder mistænkes for at have stået bag økonomisk svindel i Rungsted Havn, og havnens bestyrelse har i går tirsdag politianmeldt sagen.