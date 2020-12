Se billedserie For spiritusproducenten Nordic Gin House var corona en potentiel katastrofe, men det lykkedes den lille virksomhed fra Hørsholm at overleve ved at omstille sig i rekordfart. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: Ramt af corona: Sådan overlever verdens bedste gin Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ramt af corona: Sådan overlever verdens bedste gin

For spiritusproducenten og verdensmesteren Nordic Gin House var corona en potentiel katastrofe, men det lykkedes den lille virksomhed fra Hørsholm at overleve ved at omstille sig i rekordfart.

Hørsholm - 29. december 2020 kl. 00:37 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Ligesom resten af verden fik Jakob Vallentin fra Nordic Gin House et chok, da coronavirus begyndte at lægge verdenssamfundet ned.

Grænser blev lukket, lufthavne stod tomme, og pludselig var nattelivet i store dele af verden med ét forduftet. Det var en udfordrende situation for mange, men det var særdeles udfordrende for den lille Hørsholm-virksomhed Nordic Gin House, der lever af forsyne selvsamme lufthavne og natteliv med gin - både i Danmark og udlandet.

Pludselig forsvandt det toldfrie salg, og da folk ikke længere tog på ferier, røg der ikke en flaske dansk gin ned i håndbagagen og med på turen. Samarbejdet med rejseselskaberne forduftede også, da rejserne blev indstillet, og det lignede til at starte med et hårdt slag for virksomheden, der i begyndelsen af året blev kåret som producenten af verdens bedste gin.

Jakob Vallentin, der står bag Nordic Gin House, fortæller selv, at han er noget af en nørd, når det kommer til alkohol. Med sine 35 års erfaring indenfor salg og distribution af vin og spiritus har han arbejdet med en lang række mærker og distributører, og derfor har han et stort netværk. Det kom Nordic Gin House til gode, da virksomheden pludselig måtte lede efter nye markeder. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

- Salget var væk, som Jakob Vallentin, der er indehaver af Nordic Gin House, formulerer det, inden han fortsætter:

- Samtidig forsvandt socialiseringen. Hvis der er en god sommer, vil mange invitere gæster hjem i haven og man vil typisk byde på en drink. Den socialisering er næsten væk nu, og det forstår man jo godt. Temaet corona er ikke særlig hyggeligt, og det lægger en naturlig dæmper på folks lyst og mulighed for at mødes. Nytårsaften bliver heller ikke en aften, hvor vi får et ekstra salg, fortæller Jakob Vallentin om de udfordringer, som Nordic Gin House har stået overfor.

Mod nye markeder Allerede i februar begyndte frygten for corona at sprede sig. For producenten af verdens bedste gin kunne pandemien blive det sidste punktum, og Jakob Vallentin begyndte derfor at se sig om efter en løsning.

- I februar begyndte vi at kigge på corona-kortet. Vi ville se, hvor vi kunne gøre noget for vores lille selskab. Vi havde allerede dialog med flere europæiske markeder, men når man kiggede på den tsunami af smitte, som allerede havde ramt Italien og Spanien, begyndte vi at tænke, at det kunne gå galt. Hvis folk endte i lock-down, kunne vi ikke sælge vores produkter, fortæller han og fortsætter:

- Vi overvejede at lægge selskabet i dvale, men jeg fik den tanke, at corona bevægede sig ligesom en slags influenza. Tanken var, at når det eksempelvis er sommer i Sidney, er der nok mindre corona, og så har vi en mulighed for at få afsat nogle varer dér. Det var sådan vi fik gang i afsætningen, og nu kan vi holde næsen over vandet. Vi kommer faktisk ud med et pænt resultat for 2020, fortæller Jakob Vallentin.

Nordic Gin House afsætter nu til Kina, Singapore, Vietnam, Myanmar, og virksomheden spejder mod Thailand og Malaysia i starten af 2021.

- Det er virkelig spændende at bevæge sig så langt væk fra Hørsholm. Vi er heldige, at nordiske produkter er populære på de her markeder. Når vi præsenterer produkterne for partnere i Asien, er vi eksotiske, fordi vi kommer fra norden og fortæller en særlig historie, lyder det ydermere fra Jakob Vallentin, der netop har sendt ti paller med blandede produkter fra Nordic Gin House afsted mod Kina.

Verdens bedste gin Nordic Gin House blev etableret i 2018 og virksomheden vandt i marts en guldmedalje for sin »København Klassisk Gin« til konkurrencen World Spirits Award 2020, hvor der var 25 nationer med. 107 destillerier fra hele verden havde sendt deres bedste gin til Østrig, hvor konkurrencen foregik.

- Det svarer til at vinde OL, fortalte Jakob Vallentin dengang til Frederiksborg Amts Avis.

»Københavnsk Klassisk Gin« vandt derudover også en sølvmedalje ved den anerkendte Cathay Pacific Hong Kong International Wine & Spirit Competition 2019 og en guldmedalje ved World Gin Awards 2019.

Virksomheden sælger i alt fem unikke nordiske gins og kunderne har hovedsageligt været specialbutikker, luksus-supermarkeder, restauratører, barer, cocktailklubber og i tidligere tider også lufthavne.