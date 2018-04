Se billedserie Først stemte Venstre »NEJ« til regnskabet for 2017 i Sports-, Kultur- og Fritidsudvalget, men torsdag stemte partiet »JA« til regnskabet i Økonomiudvalget. Henrik Klitgaard (R) er forarget, men grunden er enkel, siger gruppeformand Annette Wiencken (V). Foto: Lars Sandager Ramlow

Radikale: V laver U-vending

Hørsholm - 20. april 2018 kl. 05:30 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Venstre ved man, hvor man har«.

Sådan lyder et af partiets slogans, men det gælder ikke i Hørsholm, lyder det skarpt fra den radikale viceborgmester, Henrik Klitgaard i Frederiksborg Amts Avis fredag. Han er dybt rystet over »statsminister-partiets« ageren i Hørsholm.

- Først stemmer Venstre »NEJ« til et regnskab... og så stemmer de »JA« nogle uger senere. Hvad Søren sker det, spørger Henrik Klitgaard, der fortsætter:

- I de seneste uger har vi i de politiske fagudvalg behandlet regnskaberne for 2017. I Sports-, Kultur- og Fritidsudvalget (SKFU) den 21. marts stemte Venstres Ann Lindhardt sammen med Jakob Nybo (LA) imod udvalgets årsregnskab med den begrundelse, at der manglede væsentlige informationer om biografen. Men et regnskab er ikke en politisk kamparena. Det er noget meget håndfast og konkret, som der ikke bør være den store polemik omkring. Derfor kaldte jeg det for politisk umodenhed, da de to politikere stemte imod regnskabet.

Henrik Klitgaard glæder sig derfor over, at både Venstre og Liberal Alliance er kommet til »fornuft« og på torsdagens møde i Økomomiudvalget (ØU) stemte for det samlede regnskab.

- Liberal Alliances repræsentant i kommunalbestyrelsen, Jakob Nybo, sidder både i SKFU og ØU. Han er ny i politik, så det kan måske undskyldes, selvom jeg stadig mener, at han bør sætte sig bedre ind i sagerne og sagsgangen. Men for mig at se står Venstre virkelig med et problem. Det er altså et regeringsbærende parti og det næststørste i Hørsholm kommunalbestyrelse. Det bør mane til ansvarlighed, og man må da formode, at de taler sammen i Venstre. Hvordan kan Ann Lindhardt blive rådgivet af ledelsen til at stemme imod regnskabet i SKFU, hvorefter gruppeformanden, Annette Wiencken, en lille måned senere stemmer for? Der er tale om en U-vending, og det er en slingrekurs, som Venstre ikke kan være bekendt, understreger viceborgmesteren i Frederiksborg Amts Avis fredag.

Men der er bestemt ikke tale om en slingrekurs:

- Grunden til, at vi først stemmer nej og siden stemmer ja er meget enkel. Vi har ønsket mere dialog og mere gennemsigtighed i forhold til biografen. Siden vi stemte nej har vi fået en gennemgang af regnskabet, vi har fået en forsikring om, at en revisor kan godkende tallene, og vi har fået en forsikring om, at detaljegraden i regnskabet omkring biografen bliver drøftet i SFKU i nær fremtid. Derfor stemmer vi ja nu, lyder det fra Annette Wiencken.

