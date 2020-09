Frem til midt i november vil malerfirmaet Sander & Dam A/S være i gang med facaderenovering og kalkning af det gamle rådhus. Foto: Morten Timm

Rådhusets facade får en tur

Der er tale om almindelig vedligeholdelse, oplyser Jane Kvist Thomsen, projektleder i Center for By og Miljø i Hørsholm Kommune.

Et sundt hus

Endelig renoveres den nederste del af rådhus-ejendommen for at afhjælpe opstuvning af fugt i soklen. Derfor pudses den del af facaden op i et materiale, der kan ånde, så man undgår de kosmetiske fugtskjold.