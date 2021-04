Giftrenoveringen af Vallerødskolen bliver dyrere end beregnet. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Rådgiver overså noget: Jo, her skal der da være børn

Giftrenoveringen af Vallerødskolen bliver noget dyrere end forventet på grund af fejl og prisstigninger

Hørsholm - 23. april 2021 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen

En fejlvurdering af kommunens rådgiver er medvirkende til, at kommunen får en ekstra regning for at PCB-renovere Vallerødskolen. I stedet for de budgetterede 68,2 millioner kroner lyder budgettet nu på ca. 72 millioner kroner. Og det er ikke sikkert, at det bliver ved det.

I det forslag, der blev forelagt kommunalbestyrelsen i januar, var der eksempelvis ikke regnet med, at der skulle være ventilation i skolens bygning B.

Det daværende rådgivningsfirma, Rambøll, mente, at der "stort set" ingen klasseværelser er i den del af skolen. Og selv om PCB-værdierne lå over Sundhedsstyrelsens grænseværdier, anbefalede rådgiverne ikke at der bliver opsat ventilation.

Der er klasseværelser Der tog de fejl: For i Vallerødskolens bygning B er der otte klasseværelser plus nogle forsamlingslokaler - bibliotek og it-lokaler - der bliver brugt hyppigt.

Fejlvurderingen, der ifølge direktør for By og Erhverv, Ole Stilling, skyldes en kommunikationsfejl mellem skolen, forvaltningen og rådgiverne, bidrager således til, at PCB-renoveringen isoleret set bliver 8,1 millioner kroner dyrere.

I det forslag, politikerne tog stilling til i januar, var der heller ikke regnet med at ventilere skolens gangarealer, fordi gangarealer ikke ansås som arealer man opholder sig i.

Det har Vallerødskolen et andet syn på og ønsker netop at bruge dem som opholdsrum. Derfor skal der også være ventilation her.

FAKTA

PCB - en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler - er et farligt giftstof, der kan skade mennesker og miljø.

PCB blev brugt i byggematerialer og industri op til slutningen af 70'erne, hvor man opdagede dets skadevirkninger. Som udgangspunkt er alle bygninger fra 1950 til 1978 under mistanke for at indeholde PCB.

Et menneske kan optage PCB i kroppen ved luftindånding samt gennem munden og huden.

PCB er fedtopløseligt og kan ophobes i fødekæden, primært i fede fisk, kød og mejeriprodukter.

Grænseværdien er 300 ng PCB/m³. Oven i disse forhold kommer, at leverandørerne af byggematerialer forventer en prisstigning på alle byggematerialer på grund af det aktuelle byggeboom. Også her kan kommunen derfor se frem til en ekstra regning.

Bedre indeklima Et samlet økonomiudvalg tog beskeden om den større regning i stiv arm, tog den til efterretning og skal senere beslutte, hvordan budgetoverskridelsen skal finansieres.

Som udgangspunkt er det kommunekassen, der skal holde for - og det er ifølge borgmester Morten Slotved ikke det helt store problem.

"Selvfølgelig skal vi lave de ting, og så er det jo heldigt, at vi har en solid kassebeholdning," lyder det fra borgmesteren.

Ud over giftrenoveringen sker der også energimæssige forbedringer på skolen, og udskiftning af ventilationen i bygninger, hvor PCB-værdierne er under grænsen, vil forbedre indeklimaet.

