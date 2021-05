Se billedserie Puemosen mellem Hørsholm og Rudersdal ånder fred, ro og idyl på sådan en lys og lun majdag. Men platforme og badebroer ved søbredden skaber uro og frustration. Foto: Niels Herholdt

Råb, skrig og nøgne mænd smadrer idyllen: Nu vil de sælge deres prisbelønnede drømmehus

Beboere føler sig generet af ulovlige platforme og badebroer i den lille sø Puemosen mellem Hørsholm og Rudersdal kommuner

Hørsholm - 12. maj 2021 kl. 10:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

På sådan en lidt regnvåd dag først i maj åbenbarer idyllen sig ikke helt i fuldt flor. Alligevel er der betagende og idyllisk ved Puemosen. Der er hængepile og græsplæner, der skråner ned mod den lille sø, der adskiller Hørsholm og Rudesdal kommuner.

Men der er noget galt i paradis. Med årene er der poppet nogle større og mindre platforme og badebroer op i søbredden. Og her festes der igennem om sommeren, så i hvert fald én af beboerne omkring Puemosen har fået nok.

Niels Herholdt er nået dertil, at han er parat til at sælge sit og familiens arkitekttegnede og prisbelønnede drømmehus, hvis ikke festerne på platformene får en ende. Og helst ved at platformene forsvinder.

Råber og skriger "Vi kan ikke leve med, at folk kan opholde sig den på den platform ved siden af og kigge lige ned i vores stue. Og fra den anden lige over for, hvor de råber og skriger, laver bomber i vandet, kaster ølflasker i vandet og løber nøgne omkring, så vores datter på otte år ikke kan være ude om sommeren. Vi oplever det som meget provokerende," fortæller Niels Herholdt om et par af de platforme, der ligger lige op ad og tæt på hans grund.

Det ligner jo noget, der kunne være bygget omkring Christiania

Niels Herholdt, Møllevænget Niels Herholdt, Møllevænget Familien har boet i den nordlige ende af den lille sø i ti år. Niels Herholdt ejede nabogrunden, som han solgte fra og byggede drømmehuset på 250 m² i to plan på den anden grund.

Alt var fint og godt, indtil de der platforme begyndte at skyde op langs søbredden. Nu er der en seks-syv stykker af slagsen - og der er godt gang i den, når luften er lun og nætterne lyse. Det mærker en anden af kvarterets beboere også.

Bellevue-agtige tilstande Lars Møller, der som Niels Herholdt bor tæt på en af platformene, har en enkelt gang råbt ad naboerne og bedt dem om at skrue ned for lydstyrken.

"Det er blevet sådan lidt Bellevue-agtigt, og havde jeg været så udsat som Niels, så havde jeg helt bestemt klaget," siger Lars Møller, der beskriver sin oplevelse sådan:

"Der er en masse unge, der gerne vil bruge søen. Det skal de have lov til, synes jeg. Jeg oplever dog ingen hensyntagen. Der er store højttalere med musik, råb og skrig. Søen er jo som en slags gryde, så lyden bæres op ad bredderne. Det er sådan, at man kan høre det, når der hviskes dernede," forklarer Lars Møller.

Det siger loven Naturbeskyttelsesloven § 3



Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder i vandløb.



Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af

1)heder,

2)moser og lignende,

3)strandenge og strandsumpe samt

4)ferske enge og biologiske overdrev,

når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer, der er nævnt i stk. 1, er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.



Stk. 3. Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af beskyttelsen i stk. 1.





Ud over at råbe naboen an for at skrue ned, har han ikke foretaget sig noget over for de to relevante kommuner, Hørsholm og Rudersdal.

Det er sådan, at man kan høre det, når der hviskes dernede

Lars Møller, Møllevænget Lars Møller, Møllevænget Kommunen bør træde til Heller ikke Niels Herholdt har - før nu - reageret offentligt på forholdene. Men det gør han dels ved at stå frem, dels ved at klage til de to kommuner.

"Jeg forventer, at min kommunen træder til med at hjælpe os, der overholder reglerne," siger Niels Herholdt.

De regler han henviser til, er Naturbeskyttelseslovens § 3, der blandt andet siger, at "der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er på over 100 m2".

Niels Herholdt oplever også, at platformene i Puemosen begrænser dyrenes ve og vel i og omkring den lille sø.

"Vi kan jo se, at ænderne ikke har så mange steder at søge hen her på vores side - og når frøerne lægger æg, er det nede ved vores bred, hvor der i den periode ligger et tykt lag frøæg," fortæller han. Niels Herholdt er heller ikke imponeret af platformenes udformning.

Ligner jo Christiania "Det ligner jo noget, der kunne være bygget omkring Christiania. Sådan noget hobby noget," siger han.

Også for Lars Møller er beskyttelsen af Puemosen som "et lækkert naturområde" et væsentligt argument for, at søens tilstand ikke er som den bør være.

"Vi er som sådan ikke generet af platformene. Vi kan ikke i samme grad se dem fra, hvor vi bor, som Niels kan. Det er mest larmen og sommeraktiviteterne og naturen vi er optaget af," forklarer han.