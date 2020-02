Regeringens udspil til en ny kommunal udligningsordning bliver nu mødt af hård kritik fra stort set samtlige radikale kommunalpolitikere i Nordsjælland og Hovedstadsområdet. Henrik Klitgaard er valgt for Radikale Venstre i Hørsholm, hvor han er viceborgmester. Han peger blandt andet på, at der selvfølgelig bor rige borgere i Hørsholm, men det gør ikke kommunen rig. Foto: Lars Sandager Ramlow

R: Udlignings-udspil er makværk

Hørsholm - 07. februar 2020 kl. 11:14 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

S-regeringens udspil til en ny udligningsordning er noget makværk. Det er hovedkonklusionen i en opsigtsvækkende pressemeddelelse, som stort set samtlige radikale kommunalpolitikere i Nordsjælland og Hovedstadsområdet netop har udsendt.

Her slår de fast, at økonomisk udligning mellem kommunerne er godt, men udligningen skal være fair. Og Ineffektive kommuner bør ikke belønnes, virksomhedsskatterne i kommunerne bør i højere grad medregnes, og med regeringens udspil er der risiko for, at almindelige borgere, med almindelig indkomster, ikke længere har råd til at bo i de kommuner, der betegnes som velhaver-kommuner.

En af initiativtagerne til pressemeddelelsen er Henrik Klitgaard (R), der er viceborgmester i Hørsholm:

- Det er jo absurd at tænke sig, at en familie i Hørsholm, der eksempelvis har to indkomster svarende til at være skolelærere, har godt 10.000 kroner mindre til rådighed om måneden end en tilsvarende familie i nogle af de kommuner, der skal modtage udligningspenge. Og med regeringens forslag skal familien i Hørsholm nu til at betale 1000 kroner mere i skat om måneden. Det er simpelthen ikke fair, og jeg forstår ikke, at det er socialdemokratisk politik. Det kan godt være, at der bor nogle meget rige borgere i Hørsholm, men det gør altså ikke kommunen velhavende, påpeger Henrik Klitgaard.

Og det er ikke kun radikale lokalpolitikere fra de såkaldte velhaver-kommuner som Gentofte, Lyngby, Rudersdal og Hørsholm, der har skrevet under på pressemeddelelsen. Det er også R-politikere fra blandt andet Egedal, Frederikssund, Hillerød, Helsingør, Frederiksberg, Albertslund, Glostrup og København, der har sat signatur på:

- Udligningssystemet skal være fair og forståelig for alle, og udligningsskruen kan ikke strammes i det uendelige. Ifølge KLs nøgletal er det allerede sådan, at de såkaldt velhavende kommuner ikke leverer bedre service end de såkaldt fattige kommuner. Derfor kunne vi godt tænke os, at der bliver sat fokus på, om udligningsudspillet handler om omfordeling som følge af ulige vilkår, eller om det handler om at »please« en række socialdemokratiske borgmestre. Vi håber, at partierne på Christiansborg vil kræve at få regnet grundigt på de forskellige kriterier for udligningen, lyder det samstemmende fra de radikale politikere.

De peger også på, at ineffektivitet i nogle kommuner ikke bør belønnes. Man skal heller ikke fjerne incitament til at hjælpe folk ud af overførselsindkomster eller straffe de veldrevne forvaltninger, der har gode og kreative løsninger på velfærdsudfordringerne.

- Er det ok, at veldrevne kommuner skal betale for andre kommuners eventuelle ineffektivitet? Det synes jeg ikke. En udligningsmodel bør rumme incitament til at forvalte kommunernes ressourcer effektivt, løfte borgere ud af forsørgelse, og finde på gode, nytænkende velfærdsløsninger, understreger Henrik Klitgaard.

Sammen med sine radikale kollegaer peger han på, at det er en misforståelse, at der eksisterer en direkte sammenhæng mellem lav skat og højt serviceniveau i kommunerne.

- Nøgletallene viser noget andet. Skatteniveauet afspejler nærmere den politiske prioritering, som vores lokaldemokrati giver mulighed for, hvor røde eller blå borgmestre som regel ser forskelligt på skat. I nogle kommuner er der maksimal brugerbetaling på service. Det bør tælle med i udligningsberegningerne, lyder det i den radikale pressemeddelelse.

Når borgernes rådighedsbeløb ikke tæller med, bliver billedet af borgernes velstand ikke retvisende, slår lokalpolitikerne fast.

- Når grundskyld og banklån æder det meste af almindelige folks indtægter i de dyre kommuner, risikerer vi ,at disse borgere ikke længere har råd til at være her, hvis vi lader indkomstskatten stige. Dermed kan vi med stadig større udligning ende med et polariseret Danmark, uden den sammenhængskraft, regeringen ellers taler så varmt for. Vi får velhaver-ghettoer, hvor borgere med helt almindelige indtægter ikke kan bo. Det er allerede en udfordring, skriver R-politikerne.

Henrik Klitgaard uddyber:

- Det kan vise sig dyrt at være fattig i en kommune, der er bidrager med udligning til andre kommuner. Det er ikke de mest velhavende borgere, der lider under udligningen. Den rammer almindelige borgere med almindelige indtægter. Med pressemeddelelsen og ved at stå sammen prøver vi naturligvis at lægge pres på politikerne på Christiansborg. Både vores egne og politikerne fra de øvrige partier. Vi mener, at vi stiller nogle relevante spørgsmål og sætter fingeren på nogle relevante problematikker. Vi er nødt til at få en diskussion i gang, for regerings udspil er hverken godt eller rimeligt, lyder det fra Henrik Klitgaard.