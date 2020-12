Se billedserie Den aktuelle nedlukning kan skabe vanskeligheder og konflikter i familierne. Heldigvis er der råd at hente. Det fortæller Charlotte Diamant, som er psykolog og har specialiseret sig i familierådgivning. Foto: Charlotte Diamant Foto: Peter Lundø

Send til din ven. X Artiklen: Psykolog: Sådan undgår familier mistrivsel under nedlukningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Psykolog: Sådan undgår familier mistrivsel under nedlukningen

Den aktuelle nedlukning kan skabe vanskeligheder og konflikter i familierne. Heldigvis er der råd at hente. Det fortæller Charlotte Diamant, som er psykolog og har specialiseret sig i familierådgivning.

Hørsholm - 12. december 2020 kl. 05:55 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

Corona har igen skabt en hverdag, hvor mange skolebørn undervises hjemme, mens deres forældre ligeledes skal passe deres arbejde fra hjemmet, og det kan skabe udfordringer for mange familier.

Det fortæller psykolog Charlotte Diamant, som har arbejdet med børn og familier siden 1998. Hun har en praksis i Rungsted, hvor hun blandt andet rådgiver familier til at skabe bedre trivsel i hverdagen, og hun er ikke i tvivl om, at den aktuelle corona-nedlukning kan skabe massive udfordringer rundt omkring i de danske hjem.

- Familiedynamikken kan blive rigtig vanskelig i den her tid. Vi har været vidne til en nedlukning før, og derfor ved vi, at det sætter familierne i en vanskelig situation. Mange familier er virkelig pressede af, at børnene skal være hjemme i løbet i dagen, fortæller hun og uddyber:

Det er vigtigt at have klare aftaler i familien, hvis den aktuelle nedlukning ikke skal ende i konflikter for børnefamilierne. Det fortæller børnepsykolog Charlotte Diamant.

- Det kan skabe udfordringer i familien, når forældre skal planlægge deres tid, mens børnene er hjemme. Man kan som forældre være splittet mellem at holde et zoom-møde og passe sit arbejde, mens børnene samtidig vil have hjælp til deres lektier eller lignende. Børnene kan måske godt forstå, at arbejdet er vigtigt, men det kan være svært for dem at holde sig tilbage, og det kan give forældrene en kortere lunte. Til sidst kan det ende i konflikt, råb og skrig, fortæller Charlotte Diamant, der selv rådgiver flere familier, som allerede nu er udfordret af den aktuelle nedlukning.

Børn rives ud af fællesskaber Samtidig oplever mange et afsavn i disse tider, og for børnene kan det fylde særdeles meget, når de løsrives fra de fællesskaber, de normalt begår sig i.

- Børn har brug for at have fællesskaber, hvor de kan være del af en sammenhæng. Lige nu er der ingen fodboldtræning, ingen spejderture eller hvad man ellers går til. Den ensomhed, kedsomhed og muligvis også den ængstelse kan fylde rigtig meget hos børn. Det skaber uro i børnenes nervesystem: De bliver ængstelige og urolige, og der kommer for meget stresshormon i deres krop på den dårlige måde. Det gør børnene irritable, og det kan skabe endnu flere udfordringer i familien, forklarer Charlotte Diamant.

Det gode råd: Hav klare aftaler Men hvad gør man, når hverdagen skal koordineres mellem familiemedlemmernes forskellige behov og dagsrytmer?

Ifølge Charlotte Diamant bliver familierne nødt til at strukturere sig ud af vanskelighederne, så dagligdagen begynder at minde om den hverdag, der ellers er forsvundet. Det kan være en god idé, at forældrene tænker mest i trivsel og overlader det meste af ansvaret for børnenes læring til lærerne.

- Struktur er nøglen til det gode samvær. Hvis man laver en klar struktur for dagene i hjemmet, forstår børnene, hvornår der er tid til hvad, og det kan forhindre nogle af de konflikter, der ellers kan opstå, fortæller hun.

Lige rundt om hjørnet venter juleferien dog, og det betyder, at man skal være endnu mere opmærksom på at skabe en klar struktur, som både børn og forældre kan følge.

- Om lidt er det juleferie, hvor man normalt giver slip på strukturen, men hvornår skal man gøre det i år? Grænserne kommer til at flyde mere ud i de familier, hvor både børn og forældre er hjemme, og derfor skal man være meget opmærksom på, hvornår man arbejder og hvornår man holder ferie. Det er vigtigt at have en klar aftale med børnene om, hvad der er hvad, lyder det afslutningsvist fra psykolog Charlotte Diamant.

relaterede artikler

Her lukker Comwell 11 af 15 hoteller ned 11. december 2020 kl. 15:13

Handelsliv sender protest til Mette F. mod opfordring til nethandel 11. december 2020 kl. 13:45

OVERBLIK: 69 kommuner er nu underlagt skærpede restriktioner 11. december 2020 kl. 08:23