Her ses en såkaldt sporingshund, der er trænet i at kunne snuse sig frem til svampevækst, på arbejde i en anden sammenhæng. Foto: Niels Christoffersen, NC-Foto

Prøver slår fast: Skole ramt af svamp

Hørsholm - 12. marts 2018 kl. 09:31 Af Joram G. Menzer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dele af Usserød Skole er fortsat lukket, efter prøver har slået fast, at der er svampevækst på skolen, skriver Frederiksborg Amts Avis mandag. Svamp har ligeledes lukket Slusen. I et brev til forældrene på skolen oplyser Hørsholm Kommune, at prøverne viste skimmelsvamp i SFO-bygningen, som dog allerede er taget i brug igen.

- Konklusionen er, at der har været svampevækst, og at der nu ikke længere kan konstateres svamp, hvilket betyder, at bygningen nu er klar til brug. Den lille gymnastiksal og Lego-rummet er dog fortsat lukket, indtil håndværkerne er helt færdige med reetableringen, fremgår det af brevet.

Ifølge Hørsholm Kommune er de angrebne steder blevet miljøsaneret, og der er blevet udført en total afrensning og desinficering af områderne.

- Efter miljøsaneringen blev der igen taget kontrollerende svampeprøver. Her fandt analyseinstituttet ikke spor af svamp, oplyser kommunen.

Men Usserød Skole er ikke det eneste sted, som er ramt af svampevækst. Også dagbehandlingsinstitutionen Slusen er blevet lukket.

- Den 19. februar blev bygningen Slusen lukket af Hørsholm Kommune som følge om mistanke om svamp i bygningen. Der blev udtaget en række prøver, og vi kan konstatere, at der er moderat vækst af skimmelsvamp visse steder i bygningens gulvkonstruktioner. Det drejer sig om tre rum, og vi tager nu ekstra prøver i hele huset for at undersøge, hvad der skal udbedres, skriver Hørsholm Kommune i brevet til forældrene.

Udbedring af Slusen forventes at vare cirka en måned, og i den tid vil dagligdagen fortsætte i fritidstilbuddet Stampen, som den har gjort, siden Slusen blev lukket den 19. februar.

Ifølge Hørsholm Kommune oplyser kommunallægen, at der normalt ingen akut sundhedsrisiko er ved at opholde sig i en bygning med fugt og skimmelsvamp.

- Skimmelsvamp kan imidlertid godt give symptomer, og ved mistanke om symptomer udløst af skimmelsvamp angiver kommunallægen, at der tages kontakt til egen læge, oplyser Hørsholm Kommune.