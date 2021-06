Prøver igen med ny lokalliste: Kommunens byplanlægning er en katastrofe

Ib Lunde Rasmussen, 75 år, flyttede til Rungsted for 35 år siden og har med tiden fulgt med i en stadig dårligere og dårligere byplanlægning, hvor man har set stort på, hvad borgerne mener. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

I de sidste 20 år har han stillet op til hver kommunalvalg i Hørsholm. Nu gør 75-årige Ib Lunde Rasmussen endnu et forsøg - og det sidste - med Lokalplanlisten

25. juni 2021

Femte gang skal være lykkens gang for 75-årige Ib Lunde Rasmussen fra Rungsted.

Siden han for 20 år siden blev valgt ind i Hørsholm Kommunalbestyrelse for Venstre og ved udgangen af valgperioden blev ekskluderet fra partiet, har han siden stillet op ved hvert kommunalvalg siden.

Først stiftede han lokallisten Borgerligt Alternativ, tilsluttede sig senere Hørsholmlisten, inden han ved sidste valg i 2017 prøvede lykken med sin nye politiske liste Nye Veje. Dog uden at opnå valg.

Nu vil han gøre et nyt - men understreger han også et sidste forsøg - på at skabe politisk genlyd og få snor i udviklingen af Hørsholm Kommune, som han mener er kørt af sporet.

Ib Lunde Rasmussen melder sig derfor på banen med 'Lokalplanlisten' med det afgørende mål at få indført folkeafstemninger om fremtidige lokalplaninitiativer. Det er der behov for, ligesom der er brug for mere borgerinvolvering, fastslår han.

"Jeg gør det her for kommunens skyld, og jeg vil være glad for, hvis der er nogen, der vil være med," siger Ib Lunde Rasmussen.

Mere positiv opbakning Han lægger ikke skjul på, at det er udsprunget af de seneste tre lange lokalplanforløb i kommunen (172, 173 og 176), som han har fundet kaotiske med forlængelser og topstyret af nogle få politikere, der ikke har vidst, hvad de ville.

Det kunne være løst med en folkeafstemning, mener han.

"Ja, de formelle regler er nok fulgt, men jeg synes, at der er et problem med, at borgernes involvering ikke tages mere alvorligt. Er man sikker på at have lyttet til er det jo bare proforma at sætte lokalplanen til folkeafstemning med et JA eller NEJ - som vil kun klares digitalt via Nem-id. Og så vil du få en meget mere positiv opbakning," siger Ib Lunde Rasmussen, der ikke er i tvivl om, at de netop vedtagede lokalplan ville falde med et brag, hvis de kom til afstemning.

Byplans-katastrofer Den 75-årige borger bag Lokalplanlisten er oprindeligt uddannet cand.polit og har gennem 50 år arbejdet med planlægning på verdensplan.

"Byplanlægning er primært det, der interesserer mig - og har gjort det i det meste af mit liv. For det er noget, der rammer hårdt, hvis det går galt," påpeger Ib Lunde Rasmussen og mener, at det i Hørsholm er gået helt ad helvede til.

"Når det kommer til fysisk planlægning af kommunen er vi gået fra katastrofe til katastrofe," fastslår han overfor Ugebladet.

Han nævner som eksempel Hannebjerg-grunden, hvor man vil bygge ned ad en skrænt i stedet for at holde sig til byggefeltet for plejehjemmet. Nu ligger kommunen i retssag med Hørsholm Lille Skole.

Fusk med forudsætninger Så er der stationerne i Rungsted og Kokkedal, hvor man vil bygge på p-pladserne og ikke etablere flere parkeringsmuligheder end dem, man inddrager.

"Der er tale om kommunens vigtigste forbindelse til København, og forudsætninger med Kokkedal Stationsområde er helt ude i skoven. Det er vanvid at fjerne 250 p-pladser og lave en bydel, som ingen ønsker. Og det er noget rod, at man ikke inddrager borgerne mere. Efter min opfattelse bliver der fusket med forudsætningerne med den fysiske planlægning, fordi man ikke får forklaret, hvorfor man vil det," siger Ib Lunde Rasmussen.

Han nævner ligeledes PH Park med borgerklager over byggehøjderne på sygehusgrunden.

"Jeg synes her, man griber planlægningen helt forkert an. I fremtiden er man nødt til at snakke om det til man bliver enige, før man går videre. Man kunne også gøre brug af fokusgrupper," foreslår Ib Lunde Rasmussen.

Borgmesterens klapjagt Han finder ikke, at borgmester Slotved har haft en heldig hånd her, og lige nu driver han klapjagt på alle jordværdier som kan realiseres.

"Når så oven i købet mange af projekterne ser ud til at påføre kommunen et direkte tab, er det svært at se mening i galskaben," mener Ib Lunde Rasmussen.

Modsiger du ikke dig selv, når du på den ene side ønsker mere borgerinvolvering og samtidig kritiserer lokalplanproces for at være kaotisk, når borgerne af flere omgange har været inddraget med høring og borgermøder?

"Nej, det gør jeg ikke, for jeg mener ikke, at der her var tale om reel borgerinddragelse, fordi man ikke har spurgte borgerne om, hvad de vil. Det skal være indgangsvinklen at høre, hvad borgerne ønsker først - og så skal afgørelsen til folkeafstemning," siger Ib Lunde Rasmussen.

Tværpolitisk liste Om Lokalplanlisten siger han, at den skal være tværpolitisk, og man stiller op i alfabetisk rækkefølge.

"De, som får flest stemmer, vil blive valgt ind. Man skal altså ikke først godkendes af en lokalformand, som selv kan have skjulte dagsordener," fastslår Ib Lunde Rasmussen og sender en opfordring til sine medborgere om at melde sig som kandidat, hvis man har lyst og kræfter til at gøre en indsats.

Interessetilkendegivelser for Lokalplanlisten kan sendes til ham på mailadressen: lokalplaner@lrc.dk - og han meddeler i et debatindlæg, at han vil vende tilbage, hvis der er bred nok interesse for at gå videre med sagen.

Hvorvidt han ønsker at stille op eller dropper projektet, hvis han står alene uden medkandidater vil den 75-årige Rungstedborger ikke oplyse på nuværende tidspunkt.