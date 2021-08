Det er dumt at prøve at snyde politiet. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Prøvede at snyde politiet: Ung mand fik to sigtelser i stedet for én Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Prøvede at snyde politiet: Ung mand fik to sigtelser i stedet for én

Hørsholm - 09. august 2021 kl. 10:46 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen

En ung mand skaffede sig søndag to sigtelser i stedet for én, da han prøvede at løbe om hjørner med politiet.

Læs også: Lukkede fest med soundbox og flasker på vejen

Klokken 18.55 blev en 22-årig mandlig bilist fra Brønshøj standset og kontrolleret på Rungsted Strandvej. Her viste det sig, at han sad bag rattet, selvom han egentlig var frakendt retten til at køre bil, og han blev derfor sigtet for kørsel i frakendelsestiden.

Den 22 årige mand prøvede dog først at slippe af krogen ved at oplyse sin brors navn i stedet for sit eget, men den gik ikke. Han blev derfor også sigtet for dette forhold, som på politisprog kaldes for »bevisforvanskelse«.

Det oplyser Nordsjællands Politi mandag.

relaterede artikler

På virket af hash: Kørte alligevel 07. august 2021 kl. 10:08

Politiet slog til: Stjålne både er fundet nær massevis af mulige tyvekoster 05. august 2021 kl. 12:12