Administrerende direktør og ejer Leif Dalum (tv) og Senior Partner og Chief Sales- & Project Officer Peter Ahlberg foran et produktionsanlæg. Foto: Allan Nørregaard

ProInvent søger ny bestyrelses-formand

Af Per Skovkjær Sand

Hørsholm: ProInvent skal have ny betyrelsesformand, fordi den nuværende formand Svend Bang Christiansen har valgt at give stafetten videre efter 20 år på posten.

Det fortæller Leif Dalum, der er ejer og direktør i ProInvent i Hørsholm. Direktøren er netop nu ude at lede efter afløseren, som forventes at tiltræde 1. november.

I jobopslaget på ProInvents hjemmeside står, at virksomheden ønsker at vokse fra 65 ansatte til 100 i løbet af få år og tiltrække endnu mere progressive opfindere.

ProInvent leder efter en professionel bestyrelsesformand med mindst 20 års erfaring som leder og modet til kontruktivt at udfordre direktionen.

Leif Dalum fortæller, at den nye bestyrelsesformand skal være indstillet på at arbejde for en ejerledet virksomhed.