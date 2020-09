ProInvent følger kunden fra idé til maskine

Hørsholm: Tidligere havde direktør og ejer i ProInvent, Leif Dalum, en opfattelse af, at kreativitet opstod, når folk havde overskudstid og fik lov at flyde lidt. Men for fem år siden læste han et studie af Janina Marguc, ph.d i socialpsykologi fra University of Amsterdam, der viste, at hvis man hele tiden møder lidt modstand, og der bliver stillet krav, så opstår der kreativitet.