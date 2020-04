Se billedserie Usikkerheden har været til at tage og føle på for den private daginstitution Ahornhuset, der ligesom landets andre private daginstitutioner ikke har været dækket af de hidtidige hjælpepakker. Og det er den på sin vis stadig. Lene Ludvigsen, der er leder i den private daginstitution Ahornhuset. Privatfoto

Private daginstitutioner er under massivt pres

Hørsholm - 24. april 2020 kl. 05:39 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Usikkerheden har været til at tage og føle på for den private daginstitution Ahornhuset, der ligesom landets andre private daginstitutioner ikke har været dækket af de hidtidige hjælpepakker. Og det er den på sin vis stadig.

Det fortæller Lene Ludvigsen, der er leder i den private daginstitution Ahornhuset.

- Det har været meget usikkert, og vi har været uvidende om, hvorvidt vi overhovedet ville blive kompenseret. Derfor har vi også haft overvejelser om, hvordan vi skulle skaffe midler. Hvis ikke vi bliver kompenseret, vil det præge vores økonomi resten af året, og måske endda strække sig langt ind i næste budgetår, fortæller hun.

Onsdag stod det imidlertid klart, at det private daginstitutioner ville få en form for håndsrækning.

Her indgik regeringen og samtlige af Folketingets partier nemlig en aftale om kompensation for forældrebetaling i landets daginstitutioner.

Den specifikke aftaletekst er endnu ikke blevet offentliggjort, men på Undervisningsministeriets hjemmeside fremgår det, at aftalen også indbefatter de private daginstitutioner:

- Kompensationen omfatter både private og kommunale dagtilbud og fritidsordninger (SFO, fritidshjem og klub) og omfatter merudgifter frem til den 11. maj, svarende til genåbningsperioden i den gældende bekendtgørelse om genåbning. Der vil blive fastsat en parallel statslig kompensation til SFO på fri- og privatskoler. Eventuelle udgifter til reduceret forældrebetaling i kommunerne før den 15. april 2020, vil ikke blive kompenseret, skrives det således på Undervisningsministeriets hjemmeside.

I første omgang betyder aftalen, at økonomisk trængte familier hurtigt kan få et økonomisk fripladstilskud, der helt eller delvist kan fjerne forældrebetalingen. De private daginstitutioner har dog en lang række udgifter grundet den aktuelle sundhedskrise, og man venter derfor fortsat på at få besvaret en række spørgsmål.

Skuldrene kommer lidt ned For Ahornhuset er det afgørende, at der nu kommer en hjælpepakke, forklarer Lene Ludvigsen.

- Det er en stor glæde. Vi kan få skuldrene lidt ned nu, siger hun.

Institutionen har dog stadig en lang række økonomiske udfordringer, som ikke vedrører spørgsmålet om forældrebetaling.

- Jeg håber, aftalen også vil involvere kompensation for den øgede mængde personaletimer, vi bruger. Vi har dels kaldt vores vikarstab ind, og personale på deltid er i øjeblikket på fuldtid, så vores lønudgift er blevet betydeligt forøget. Der har også været en række nødvendige tiltag, eksempelvis har vi opsat en plexiglasplade i vores køkken, og der har været en stor mængde indkøb af desinfektion og håndsprit, så vi kan følge myndighedernes anvisninger, forklarer lederen.

Politisk opmærksomhed Flere af Hørsholms politikere har indtil videre gjort opmærksom på, at der er behov for en hjælpepakke til de private daginstitutioner.

Med den nuværende aftale er der taget et skridt i den rigtige retning, men politikerne understreger, ligesom Lene Ludvigsen, at de private daginstitutioner fortsat har en række økonomiske udfordringer, som bør afhjælpes.

Blandt andet har Thorkild Gruelund (UP) henvendt sig til Frederiksborg Amts Avis i en mail, hvor han skriver:

- Regeringen har aftalt hjælpepakker til kommuner. Kommuner skal have erstatning for ekstra omkostninger på grund af Coronavirus. Og bevilget ekstra muligheder for at sætte gang i anlægsinvesteringer. På den vis får vi arbejde til lokale håndværksvirksomheder. Naturligvis skal kommuner og håndværkere hjælpes. Vores private børneinstitutioner er der dog ingen hjælpepakke for. Den private børnehave har samme ekstraomkostninger som en kommunal børnehave. Alle ekstraomkostninger i en kommunal børnehave kan sendes videre til staten. Tilsvarende kan en privat ikke, skriver kommunalbestyrelsesmedlem Thorkild Gruelund (UP), der samtidig kalder til handling.

Maj Allin Thorup (K) fortæller ligeledes, at der er brug for en håndsrækning til de private daginstitutioner.

- Den konservative gruppe ønsker kompensationsordning til de private daginstitutioner. Som en del den kommunale COVID-19 hjælpepakke, er det aftalt, at kommunerne kompenseres for deres ekstraudgifter som følge af Corona-krisen. Daginstitutionernes udgifter til mere personale, telte, pavilloner, håndvaske, hegn med mere dækkes altså af staten. Det gælder ikke for privatinstitutionerne, som endnu ikke er omfattet af en kompensationsordning. Derved sættes de private institutioner under voldsomt økonomisk pres i forhold til genåbning under de meget omstændige retningslinjer fra Sundhedsmyndighederne, oplyser det konservative kommunalbestyrelsesmedlem til Frederiksborg Amts Avis.

Hun oplyser ydermere, at den konservative byrådsgruppe har taget kontakt til både Søren Pape (K) og Mai Mercado (K) og bedt dem arbejde for en kompensationsordning til de private daginstitutioner.