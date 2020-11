Palle Gyldenløve bor på Bolbrovænge og skal af med 54.000 kr. mere i grundskyld og ejendomsværdiskat, hvis lokalplan 176 bliver vedtaget i sin nuværende form. Foto: Privat

Prisen for en lokalplan: 54.000 kr. ekstra i skat

Ændring af mindstegrundstørrelse til dobbelthuse i Rungsted rammer hårdt på skatten

Hørsholm - 18. november 2020 kl. 06:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

"Det vil ikke true vores eksistensgrundlag. Men det er mange penge."

Mange penge er i denne sammenhæng en samlet ekstra skatteregning på 54.000 kr. om året, som pensionist Palle Gyldenløve skal hive ud af budgettet, hvis lokalplan 176 skulle blive vedtaget i sin nuværende form.

Det er ændringer i servitutterne om udstykning der vil udløse en øget beskatning for 68-årige Palle Gyldenløve for hans ejendom på Bolbrovænge.

"Vi har ingen planer om at flytte, men nogle vil nok vælge et andet sted," siger Palle Gyldenløve, der i øvrigt har svært ved at forstå, at det kan være konservativ politik at gå med til en lokalplan, der på den måde øger kommunens skatteindtægter.

'Teknikken' i sagen er - hvilket Hørsholm Kommune har valgt at lægge frem i et skattenotat, udfærdiget af advokatfirmaet Bech-Bruun - at en ændring af en mindstegrundstørrelse til 1550 m² vil udløse en ekstra grundbeskatning for de grundejere, hvis grunde er fra 1550 til 1999 m², fordi man kan udstykke og bygge dobbelthuse på dem.

Ændring øger værdien Alene fordi en grund fra og med 1550 m² har muligheden for at blive udstykket til et dobbelthus, bliver den mere værd og udløser en ekstra beskatning. Det rammer et halvt hundrede grundejere i lokalplanområdet med grunde over 1550 m².

I Palle Gyldenløves tilfælde, hvis grund er på 1576 m², vokser grundskylden med 23.000 kr. årligt. Den opstår ved at sætte grundværdien sammen af en m²-pris og en ekstra byggeret. Dertil kommer ejendomsværdiskat, der stiger med 31.000 kr. årligt.

"Så det at blive tildelt en ekstra byggeret vil årligt koste os 54.000 kr. ekstra i skat," lyder Rungstedborgerens regnestykke.

Samlet set vil han så skulle lægge 183.000 kr. om året i grundskyld og ejendomsværdiskat.

I armene på investorer Palle Gyldenløve mener, at kommunen med lokalplanforslaget sender grundene direkte i armene på investorer med lyst til at bygge dobbelthuse.

"En ekstra byggeret har en værdi, men den er intet værd for den der ikke vil bygge. Men det vil en ny ejer eller entreprenør måske, så ejeren ikke beskattes af to byggeretter. Det vil på længere sigt betyde, at alle huse i lokalområdet vil blive til dobbelthuse med de gener, som det påfører naboerne, blandt andet en belastning af inbfrastruktur og kloaksystem," forudsiger Palle Gyldenløve.

En stribe af sager De foreslået ændringer får også betydning for om man kan sælge en grund skattefri. Ifølge den såkaldte parcelhusregel er avancen ved salg af ejendom skattefri, hvis ejendommen er mindre end 1.400 m² og brugt til beboelse.

Bech-Bruun skriver i sit notat, at grunde, der på grund af ændringer i lokalplanen får en udstykningsret, kan blive ramt af at skulle betale skat ved salg af ejendommen på grund af at servitutterne aflyses. Med mindre der ud fra en konkret vurdering kan godtgøres en værdiforringelse på mere end 20 procent.

Det kan ifølge by- og erhvervsdirektør i Hørsholm Kommune, Ole Stilling, være tilfældet på grunde, hvor der er en sø eller en skrænt eller andre forhold, der gør, at en del af ejendommen ikke kan udnyttes.

Der findes sådanne grunde i området, og direktøren afviser ikke, at det, hvis den vedtages i sin nuværende form, kan udløse en stribe sager, hvor den reelle grundværdi skal slås fast.