Præste-farvel: Coronakrisen en åbenbaring, der fik mig til at se og sanse

Sognepræst Bodil Bang-Berthelsen takker af som præst i Rungsted Kirke for at tage hul på en nyt livskapitel. Det var coronakrisen der vækkede hende, men også den der gør, at hun ikke får en officiel afsked

Hørsholm - 02. oktober 2020

"Jeg går ikke med vemod, og jeg er ikke fyldt med vemod over, at det slutter nu. Jeg er i stedet fyldt med glæde og taknemmelighed. Det har været et fantastisk og priviligeret liv..."

Bodil Bang-Berthelsen, sognepræst i Rungsted Kirke, siger det med et så stort smil, at man ikke er i tvivl om, at hun mener det.

På søndag 4. oktober skulle hun have stået på prædikestolen i Rungsted Kirke for allersidste gang og leveret sin afskedsprædike, inden hun kunne slå en sløjfe på et langt kapitel i sit liv. Næsten 25 år blev det til som præst.

Men på grund af corona-restriktioner er den offentlige afsked med den lokale præst desværre blevet aflyst.

For mindre et halvt år siden havde den 68-årige sognepræst faktisk slet ikke skænket det mange tanker at stoppe sin præstegerning og lade sig pensionere.

Hun følte stadig, at der var nogle gode år tilbage endnu. På ingen måde slidt ned eller med fornemmelsen af ikke at kunne slå til. Hun ville med glæde have fortsat et par år mere.

Corona-åbenbaring Så kom det langsomt snigende som en anden åbenbaring i det spirende forår, midt i samfundets nedlukning under coronapandemien.

"Det fik mig til at se, være og sanse. Jeg havde tid til at gå lange ture, og jeg så pludselig farverne, hørte fuglene og alt det jeg ikke havde set, fordi jeg var 100 procent koncentreret om mit arbejde," fortæller Bodil Bang-Berthelsen.

Dejligt at være hjemme Hun fik også lejlighed til nogle lange snakke med sin yngste søn og gå i køkkenet og bage igen.

"Jeg fandt ud af, at jeg havde et hjem, jeg holdt meget af og kunne nyde. Det var dejligt at være hjemme. Alt sammen værdier, der kom frem, fordi jeg havde fået tid. Man kan sige alderdommens visdom..."

"At være præst er et arbejde du har hele tiden. I hvert fald for mig. Jeg tænker på de mennesker, der er kede af det, og jeg tænker på taler og prædikener. Det er et fantastisk og frugtbart arbejde, som jeg ikke ville være foruden, men jeg kan kun være det, hvis jeg er det 100 procent. Jeg har altid prioriteret mit arbejde meget højt, og det har omkostninger for ens nære, når man er fraværende i tankerne," erkender hun og fortsætter:

"Jeg ville ikke gøre det om, men refleksioner er altid sundt - også i forhold til sognet. Jeg vil ikke være en stopklods, og kirken skal være noget nyt og gammelt sammen. Både erfaring og nye friske kræfter..."

Fra hotel til teolog Det var først i en alder af 43 år, at Bodil Bang-Berthelsen var færdiguddannet teolog og begyndte på deltid som præst i henholdsvis Rungsted og Kokkedal kirker. Siden blev hun fuldtidspræst i Rungsted Kirke og var i en periode på syv også hospitalspræst på Hørsholm Sygehus.

Forinden havde hun ellers gjort sig i hotelbranchen, uddannet sig til korrespondent og forsøgt sig med jurastudiet, inden hun 'skiftede tro'.

Under coronanedlukningen fik sognepræst Bodil Bang-Berthelsen øjnene op for, at hun også har et liv udenfor præstegerningen, og det vil hun i en alder af 68 år nu kaste sig over. Foto: Morten Timm

"Som præst finder man ud af, at vi mennesker - rig som fattig - er så lig hinanden. Vi har de samme lidelser, sorger og fortvivlelser. Mennesker er lige dejlige alle steder - og lige barske. Og så er mennesker så utroligt smukke, når man oplever, at de er der for hinanden. Hvor den syge hjælper den mere syge. Det føler jeg mig priviligeret over at have oplevet og været tæt på," siger Bodil Bang-Berthelsen.

Hjertebørn og sjælesorg Ellers fremhæver hun konfirmanderne som hendes hjertebørn og noget af det bedste i præstearbejdet - og hvor hun med humor synes, at hun er lykkedes med at give de unge en viden.

I sine år som præst i Rungsted har hun også sat gang i både minikonfirmander, pilgrimsvandringer, sogneløb og ikke mindst sorggrupperne, som har kørt i nu otte-ni år.

"Sjælesorg har altid ligget mit hjerte nært. Samtale og ordets styrke. Kirkens svar på psykologien. Det har givet mig en utrolig indsigt og følelsen af at være Herrens tjener. Jeg kan ikke trøste mennesker i sorg, men jeg kan forhåbentlig lindre, og i sorggrupperne skabe rammerne, hvor deltagerne kan blive hinandens medvandrere, når de billedligt talt går op ad bakken sammen - men hver for sig - og på bakketoppen ser lyset," forklarer Bodil Bang-Berthelsen.

Det er et område, hun har tænkt sig at arbejde videre med i privat regi, når hun efter sin sidste prædiken på lørdag tager hul på et nyt livskapitel.

"Jeg vil gerne fortsætte som sjælesørger og bruge mine erfaringer, men det bliver i private rammer," oplyser hun.

"En gang præst, altid præst," siger Bodil Bang-Berthelsen, der nu lader sig pensionere efter næsten 25 år som præst i Rungsted Kirke. Foto: Morten Timm

Klogere på nye områder Den forestående pensionisttilværelse skal også bruges til at blive klogere på nye områder. F.eks. vil hun gerne sætte sig mere ind i musik.

Årene som hospitalspræst har også vakt hendes interesse for sundhedsvæsenet i Danmark, og hun påtænker at blande sig noget mere i den offentlige debat på det område. Måske også eksistensdiskussioner.

"En gang præst, altid præst," slutter Bodil Bang-Berthelsen, der med sin mand har fundet et nyt hjem i Hørsholm og skal bruge meget mere tid på deres tre børn på 40, 36 og 27 år og de tre børnebørn på 5, 3 og 1 år.

Eneste malurt i bægeret er ærgrelsen over, at det ikke er muligt at afholde den planlagte afskedsreception i Hørsholm Sognegård og kunne sige rigtig farvel efter næsten 25 år med præstekjole.

